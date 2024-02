Nástrahy, které jsou zdraví škodlivé, přibývají snad každým dnem. Děti školou povinné mají dnes ale větší přehled o nabídkách trhu než dospělí. A karlovarské děti moc dobře vědí, kde jim cigarety, vapa, nikotinové polštářky, alkohol a další produkty, jejichž prodej dovoluje zákon až od 18 let, bez větších problémů prodají. Vědí to dokonce i někteří pedagogové.

Stalo se z toho takové malé karlovarské veřejné tajemství. Tím je označení Dráha. Ještě jste se s ním rodiče nesetkali? Pak byste se měli zeptat svých ratolestí, protože toto jméno je mezi náctiletými v Karlových Varech opravdu aktuálně silný pojem. Jde o jednu asijskou večerku, která se nachází v Dolních Drahovicích, proto také to označení Dráha.

„Spolužáci chodí na Dráhu. Tam seženou všechno. Odkud asi berou vapa? Ty by jim běžně v trafice neprodali. Na Dráhu se chodí pro všechno,“ svěřuje se Deníku jedna třináctiletá dívka. „Vyberou se peníze a někdo se na Dráhu vydá a koupí to i těm druhým. Vždyť to vědí celé Vary. Hodněkrát jsem tam byla s kamarádkou, která vapuje a rozhodně nevypadá jako plnoletá. Viděla jsem to na vlastní oči, že ochotně nabízejí dětem cokoliv,“ pokračuje dívka, jejíž totožnost redakce zná.

O Dráze se rozpovídala i ředitelka z karlovarské školy, kterou nebude redakce Deníku jmenovat. „Víme o tom, že děti chodí do asijských večerek. A víme, že největším problémem je takzvaná Dráha,“ potvrzuje.

Redaktoři Deníku bohužel neuspěli s plánovaným pokusem vyslat do této prodejny předem domluvené nezletilé volavky. Rodiče se totiž obávají možné msty ze strany obchodníků. A tak Deník podnikl jiný test. Nejdříve se v dané večerce naivně dotazoval, zda jsou prodejci ochotni nezletilým takové výrobky prodat. „Ne to, ne. Oni to zkoušejí, ale my nic neprodat,“ dušuje se muž se ženou v prodejně. Redaktoři následně čekali venku, zda se do večerky někteří náhodní náctiletí nevydají. A měli úspěch. Z prodejny vycházejí chlapec s dívkou a v ruce drží právě rozbalené vapo. „No, ano, koupili jsme to tam. Kolik nám je? Sedmnáct. Občanku po nás nechtěli,“ říká mladý pár.

Pár obchodníků ve večerce ale tvrdí, že zákazníkům už osmnáct bylo. „On, říkat, že mu je osmnáct. Tam kamera,“ reaguje žena. „Musíme koukat vždy na občanku,“ říká muž. Na dotaz, zda občanský průkaz viděli, odpovídají, že ano a že zákazníkům osmnáct bylo. „Ona říkala, že osmnáct,“ pokračuje obchodnice.

Zmíněnou pověst večerky potvrzuje dvojice dívek ve věku 14 a 17 let, která postává opodál. „Tato večerka to není. To musíte tam,“ vysvětlují děvčata a ukazují prstem. „Tam se dá koupit ledacos,“ dodávají.

Redakce Deníku požádala v souvislosti s tímto případem o vyjádření Policii České republiky. Ta ale potřebuje podnět od občanů, aby se jím začala oficiálně zabývat. „Pokud máte podezření, že v některé z „vietnamských večerek“ dochází k protiprávnímu jednání, tak věc oznamte na kterémkoliv obvodním oddělení a policisté se tím začnou okamžitě zabývat,“ uvádí mluvčí policie Jakub Kopřiva a pokračuje: „V rámci bezpečnostního opatření Alkohol, drogy a mládež, které se koná pravidelně několikrát do roka v celém Karlovarském kraji, se policisté zaměřují na podávání alkoholu mladistvým, a to jak v restauračních zařízeních, tak i v těchto večerkách. Tato akce je vždy v součinnosti s kolegy s Hasičského záchranného sboru či s pracovníky České obchodní inspekce. Policisté mimo tuto akci provádějí v rámci běžného výkonu služby i namátkové kontroly, například i „vietnamských večerek“, zda v nich nedochází k prodeji cigaret či alkoholu osobám mladším osmnácti let. Tyto kontroly jsou namátkové a z taktických důvodů nemůžeme uvést, kdy a kde přesně k nim dochází, ani s jakým výsledkem.“