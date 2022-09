Enormně suché letošní léto nedalo v Karlovarském kraji až na malé výjimky šanci houbám, aby vyrostly. Poslední deštivé dny tuto situaci ale změnily, a tak uplynulý víkend vyhnal do lesů v regionu davy lačnících houbařů. Ne všude ale mohou pochodit. Například v okolí Karlových Varů rostou jen tu a tam hlavně klouzky, o pravý hřib houbař téměř nezavadí. Mnohem lepší je situace v okolí Božího Daru a v nižších polohách na Bublavě. Právě tato místa doporučuje lidem předseda Mykologického sdružení Karlovy Vary Miloš Krčil.

"Mám hlášení, že houby nyní v regionu rostou také hodně na Chebsku. Já osobně jsem ale v sobotu vyrazil na Křivoklátsko a mohl jsem se radovat. Našel jsem i hřib dubový, hodně tu také rostou holubinky," svěřil se mykolog.

Podívejte se: Sedlecký kaolin chce v Jenišově zahájit těžbu kaolinu

Podle něho se houbám nyní daří i v městských parcích, kde mohou ti všímavější najít žampiony, tedy pečárky. "Ty se totiž objevují hojně na mulčovacích kúrách. Ke sběru je ale nedoporučuji, protože jsou velmi snadno zaměnitelné s pečárkou zápašnou, která je mírně jedovatá," upozornil předseda spolku, který v regionu upřednostňuje okolí Vejprt, kde se houbám ve smrčinovém porostu velmi daří.

"Právě začíná první letošní vlna babek. Vzhledem k tomu, že nyní hodně pršelo, byl bych ovšem při jejich sběru také opatrný, protože jsou náchylnější na zdraví škodlivé plísně. Také se už objevili masáci a začíná nám rovněž hříbková sezóna. U nás v Krušných horách to ale houbám bude trvat déle, než začnou pořádně růst. Podhoubí se musí z toho velkého sucha vzpamatovat," konstatoval.

Chapadla Dozimetru sahají i do Ostrova. Obviněný kupoval nemovitosti od města

Teprve začínající houbařská sezóna sebou po tak dlouhé pauze nese i zápory. Houbaři ve velkém naběhli do lesů. Na těch frekventovanějších místech jsou parkoviště zcela přetížená, což se odráží i na čistotě, protože si tu kdekdo odskočí na toaletu. "Lidé navíc často parkují špatně a blokují průjezd lesákům do lesa. Pokud chceme vyrazit do přírody, měli bychom všichni i tady být ohleduplní a chovat se ukázněně," uzavřel mykolog.