Několikakilometrová kolona se od pondělí tvoří na hranicích s Německem. Výjimkou není ani hraniční přechod Pomezí nad Ohří. Policisté ale mají situaci pod kontrolou.

Foto: Václava Simeonová st.

Už za mostem směrem k hraničnímu přechodu stojí v současných mrazech policejní hlídka, která třídí kamiony do pruhů, aby umožnila co nejrychlejší průjezd. „Zima je opravdu strašná, ale už jsme si na to zvykli," říká jeden z policistů. Pochvaluje si ohleduplnost řidičů kamionů. Totéž oceňuje i jeden z nich. „Překvapilo mě, jak jsou na sebe řidiči ohleduplní,“ řekl jeden z kamioňáků. „Nikdo nenadává, nikdo se nesnaží předjíždět nebo nějak komplikovat už tak přehuštěnou dopravu,“ uvedl.