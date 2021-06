Dvě velké chatové oblasti na Karlovarsku se zřejmě během dvou let dočkají kanalizace a vodovodu. Potvrdil to ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (VAK) Zdeněk Frček. Akce se týká chatové oblasti v Tašovicích, konkrétně ulice V Chatách a jejího přilehlého okolí, a také Velkého Rybníku v Hroznětíně. "Na obě dvě investice už je vydáno stavební povolení, jediný zádrhel je nyní v zajištění financí," uvedl ředitel Frček.

Kvůli kanalizaci a centrálnímu přívodu vody je ale dokončení opravy silnice V Chatách, která je v havarijním stavu, oddáleno. Nejeden chatař tam kvůli velkým nerovnostem na komunikaci, do které město Karlovy Vary neinvestovalo desítky let, už řešil problémy s poškozením vozidla. Redakce Deníku o špatném stavu informovala letos na jaře, přičemž náměstek primátorky Petr Bursík (ODS) slíbil, že jakmile se vyfrézuje větší úsek v Karlových Varech v rámci rekonstrukce místních komunikací, město nechá silnici v Tašovicích opravit. Začátkem června se tak stalo. Vyfrézovaný materiál, který se následně slepil, byl však použit pouze na jednu třetinu problémové ulice V Chatách. Ve zbývajícím úseku, který je ještě v horším stavu než ten nyní opravený, radnice pouze zasypala největší díry. "Jinak to nejde. Bude se tam dělat kanalizace a přivádět voda. Takže zbytek silnice budeme řešit až po této akci," vysvětlil Bursík.

Podle ředitele VAKu by se kanalizace a vodovod měly do Tašovic přivést už příští rok. "Stavební povolení máme. Vidíme to tak, že bychom příští rok mohli v Tašovicích začít. Chceme na akci získat finanční podporu a jednáme v tomto případě nejen s městem Karlovy Vary, ale i Karlovarským krajem," upřesnil Frček.

Financování kanalizací v chatových oblastech, kde mnoho lidí dnes žije trvale a odpad a vodu k dennodennímu životu potřebují, nemá totiž v zákonech prioritu. A stejně tak tomu je i v případných dotacích, které nemyslí na podporu kanalizace a vodovodu v rekreačních oblastech. "Dotace jsou pro nás klíčové. Karlovarský kraj je ale v tomto případě opravdu výjimečný, protože na rozdíl od jiných finančně podporuje i ty klienty, kteří svá obydlí užívají dlouhodobě, ale nemají v nich trvalý pobyt" vysvětlil ředitel VAKu.

Kanalizace a vodovod v Tašovicích se podle něho povede především pod komunikací, v některých místech může vést ale zkratkami. Hlavní tepnu bude financovat Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech za podpory města a kraje. Konečné přípojky si budou ale lidé hradit sami.

Za dva roky by podle Frčka mohlo dojít na druhou část první etapy kanalizace a vodovodu na Velkém Rybníku. "I v tomto případě jsme požádali o podporu Karlovarského kraje a s obcí domlouváme konkrétní kroky. Po této části přijdou na řadu další etapy. K této ale dojde zřejmě až v roce 2022," dodal Frček, s tím, že Tašovice a Velký Rybník jsou jediné specifické lokality na Karlovarsku, které sdružení řeší.

Zároveň upozornil na dva důležité momenty. Každý občan je zodpovědný za likvidaci odpadů, které vyprodukuje a mělo by mu být umožněno to vyřešit. Zároveň se ale rekreační oblasti, které mají kanalizaci a vodovod, stávají velmi atraktivními, přičemž jejich infrastruktura na to není většinou připravena.