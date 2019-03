Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) se naposledy konala v roce 1994 a město chce nyní vědět, v jakém je stavu, kde chybí a v jakých místech je stav nejhorší. Součástí kontroly bude i finanční rozvaha, kolik by případné opravy stály. Za roční pasport, který provede firma Gvoždík, zaplatí Karlovy Vary 900 tisíc korun včetně DPH. Zakázku město vypsalo na přímo.

„Chceme maximalizovat snahu, aby voda zůstala v zemi. Máme vytipováno přibližně šest až sedm úseků, kde je situace nejhorší, a vpustě bychom chtěli vyčistit. To je například v Horově a Jateční ulici či na křížení ulic Charkovská a Západní. Na ty se monitoring zaměří prioritně, další průzkumy budou provedeny v ulicích, v nichž město chystá rekonstrukce. Ta v nejbližších dnech začne v Hynaisově a Moravské ulici v centru lázní. Lidé, kteří zde bydlejí, musí při každé průtrži počítat s vytopenými sklepy. Při silném dešti se ulice pokaždé mění v potok, který podemílá dlažbu a ničí chodníky.

Že pod zemí ve městě tiká bomba a oprava kanalizace by se mohla hodně prodražit, toho si jsou Karlovy Vary podle Bursíka vědomy. Pasportizace dešťové kanalizace je tak prvním krokem k tomu, aby se stav zmapoval. „To právě dneska nevíme,“ zdůraznil náměstek. Město hodlá také vytipovat místa, kde by mohly vzniknout jímky pro shromažďování vody. „Pokud by byl na tento záměr vypsaný dotační titul, pak o něj zažádáme. Tato voda by byla určená pro možnosti mytí komunikací, zalévání a tak dále,“ dodal náměstek Bursík