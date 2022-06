Jako první zveřejnili svou kandidátku už na jaře Piráti. Lídrem, a tudíž kandidátkou na primátora zvolili Barboru Hradečnou, současnou karlovarskou zastupitelku. Pirátská strana by chtěla uspět i v senátních volbách na Karlovasku, nic méně svého kandidáta ještě nezveřejnila.

Hnutí ANO, nejúspěšnější politické uskupení v uplynulých komunálních volbách v Karlových Varech, které na magistrátu vystřídalo do té doby vládnoucí KOA, a získalo i post primátora, by chtělo tento úspěšný volební výsledek zopakovat. Přestože ANO zatím konečnou podobu kandidátky zatím nezveřejnilo, současná primátorka Andrea Pfeffer Ferklová se vyjádřila, že je připravena do voleb ANO nejen vést, ale také post primátorky obhájit. Do Senátu vysílá hnutí ANO lékařku Věru Procházkovou.

ODS, která v koalici s ANO a Karlovaráky vedla Karlovy Vary po uplynulé čtyři roky, dlouho váhala, zda do letošních komunálních voleb půjde samostatně, nebo se po celostátním vzoru spojí s TOP09 a KDU-ČSL. Tyto strany se nakonec dohodly a voliče osloví jako blok SPOLU, tedy společně. Lídrem této kandidátky je Jiří Vaněček z ODS. Do boje o Senát ODS vysílá právníka Petra Šindeláře.

Stejně tak se do letošních voleb chystají Karlovaráci, a i když přišli o Josefa Märze, úspěšného lídra minulých voleb, doufají v kvalitní volební výsledek. Toho na prvním místě kandidátky Karlovaráků letos vystřídá současný zastupitel a promotér pro kulturu Karlovaráků Václav Skuhravý.

Karlovarská občanská iniciativy (KOA) jde do letošních voleb znovu samostatně. Podle spoluzakladatele tohoto uskupení Petra Kulhánka, po osm let primátora Karlových Varů a nyní hejtmana karlovarského kraje bude lídrem kandidátky současná karlovarská zastupitelka Michaela Tůmová. Petr Kulhánek, jeden z neúspěšnějších politiků tohoto uskupení, bude podle svých slov kandidátku podporovat ze zadních pozic. Za KOA bude totiž za Karlovarsko kandidovat na senátora.

Starosty a nezávislé povede do letošních komunálních voleb manažerskolékařský tandem. Jedničkou na kandidátce je manažer Albert Tošovský, dvojkou známý lékař Oldřich Vastl. Další kandidáty zveřejní STAN v tomto týdnu. Do Senátu STAN vysílá STAN současného místopředsedu Horní komory Jana Horníka.

Do komunálních voleb v Karlových Varech se letos chystá znovu, už podruhé, zasáhnout i SPD. Podle poslankyně Parlamentu a krajské zastupitelky Karly Maříkové už má SPD karlovarskou kandidátku hotovou a zvolený je i její lídr. "Vše včas zveřejníme," uvedla Karla Maříková, která zatím odmítla prozradit i jméno lídra SPD v Karlových Varech.

S jistým váháním se rozhodli do komunálních voleb letos znovu zasáhnout komunisté. Tato strana před čtyřmi lety zažila trpké zklamání, protože do karlovarského zastupitelstva zvolili lidé pouze dva její zástupce. "Lídra zatím nemáme, pouze tipy. Ale do voleb půjdeme," uvedl Josef Murčo, předseda okresního výboru KSČM.

Sociální demokraté jsou nyní jakoby nezvěstní a zda půjdou v Karlových Varech do voleb je tudíž nejisté. Zatím nereagovali na telefony a vzkazy a ani z pražské centrály nepřišla žádná zpráva.