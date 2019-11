Jedna z jejích nejzdařilejších kopií, britsko-němečtí Floyd Reloaded, vystoupili v sobotu večer před slušně zaplněnou KV Arénou a předvedli show, o které před rokem 1989 mohla většina návštěvníků jen snít. Během zhruba dvouhodinového koncertu zahráli většinu zásadních skladeb rockové legendy, která již dlouhé roky nekoncertuje.

„Je fajn vidět a slyšet ty nejlepší a nejznámější kapely z celého světa. To nám bylo bohužel před rokem 1989 odpíráno a to je jedna z mnoha věcí, kterou komunistům nikdy neodpustím,“ řekl šestapadesátiletý Jiří Trávníček, který v roce 1994 viděl na vlastní oči originální Pink Floyd v Praze na Strahově.

Začátek sobotního koncertu obstarala šestičlenná vokální formace Skety, která vedle vlastní tvorby předvedla originálně zpracovanou skladbu českého písničkáře Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka a z dílny Pink Floyd si vypůjčila skladbu Money. Tou zahájili svůj koncert i Floyd Reloaded, kteří si během vystoupení na pódium pozvali dětský pěvecký sbor Štěpánky Steinové, aby si společně zazpívali legendární song Another Brick In The Wall. „Byli jste skvělí, moc vám děkujeme, máme rádi Česko,“ zaznělo na závěr povedeného koncertu z úst zpěváka Colina Dodswortha, který si stejně jako publikum v KV Aréně koncert užil.