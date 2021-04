Dalším specializovaným pracovištěm Karlovarské krajské nemocnice, které obhájilo akreditaci na na nadcházejících pět let, je Kardiocentrum. To je jediné svého druhu v Karlovarském kraji a poskytuje kardiovaskulární péči nejen obyvatelům z regionu, ale i pacientům ze sousedních krajů.

Kardiocentrum je nedílnou součástí Karlovarské krajské nemocnice již 15 let. Obor, který byl původně začleněn do interní medicíny, se zde postupně rozvíjel, a v posledních letech se etabloval rozšířením spektra prováděných výkonů, jakými jsou implantace biventrikulárních defibrilátorů, radiofrekvenční ablace složitějších forem arytmií, možnost implantace ECMO (mimotělního oběhu) pro kriticky nemocné pacienty a v neposlední řadě uzávěry defektů mezisíňové přepážky. Díky tomu nemusí obyvatelé Karlovarské kraje za touto specializovanou péčí dojíždět do Prahy, Ústí nebo Plzně, jako tomu bylo v minulosti.