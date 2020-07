V souvislosti s rekonstrukcí Císařských lázní, kterou začal Karlovarský kraj, se s revitalizací počítá. To je jedním z důvodů, proč by Sady Karla IV. mohla oživit právě nová jezdecká socha.

Lokalita navíc uspěla ve veřejné anketě, kde pro umístění sochy v sadech před Císařskými lázněmi hlasovala téměř čtvrtina dotazovaných.

„Snažili jsme se hledat způsob, jak využít potenciál sochy a jak s ní pracovat tak, aby její umístění přineslo něco pozitivního. Důležité je, aby pomohla Karlovarákům ztotožnit se s jejich městem,“ říká architektka Pavla Melková. Podle ní názor obyvatel hraje ve výsledném umístění důležitou roli.

„Umístění sochy v parku u Císařských lázní považujeme za určitých podmínek za možné,“ vyjádřila se k návrhu Romana Riegerová z Národního památkového ústavu. Podle ní by ale z urbanistického hlediska vyhovovalo umístění sochy spíše na Divadelním náměstí, které by po úpravách mohlo sloužit ke shromažďování lidí. Konat by se tam pak mohly například kulturní akce.

O obou variantách, v parku před Císařskými lázněmi a na Divadelním náměstí, bude dále vedení Kanceláře architektury města Karlovy Vary diskutovat.

„Chystáme se iniciovat revitalizaci obou lokalit v rámci připravované Strategie a Manuálu koncepčního přístupu tvorby veřejných prostranství v Karlových Varech,“ uvádí ředitel zmíněné kanceláře architektury Petr Kropp. (dom)