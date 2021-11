Už na jaře příštího roku by na Divadelním náměstí v Karlových Varech měla být umístěna nová socha Karla IV, jejímž autorem je Michal Gabriel, český sochař a vysokoškolský učitel, bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Zatímco dohady o tom, kde bude Karel IV. stát, už skončily, otázkou zatím zůstává, jak to bude se šesti miliony korun, které stále scházejí na její dokončení.

S nápadem nechat vyrobit pro Karlovy Vary sochu panovníka, jež bude symbolikou významného lázeňského města, přišel Rotary club. Ten se také zavázal, že náklady na její realizaci si vezme na svá bedra. "Socha má stát osm milionů a na transparentním účtu Rotary clubu jsou zatím jen dva miliony korun. A já se tedy ptám, jakou úlohu má v této věci město Karlovy Vary? Má na to přispět?" ptala se Barbora Hradečná (Piráti) z řad opozice na posledním jednání zastupitelstva. "Poněkud mám problém i s tlakem, který se kolem sbírky na sochu vytváří. Nejsem v souladu s tím, jakým způsobem na ni byly vybírány finanční prostředky zejména v rámci Karlovarského kulturního léta (KKL), kdy považuji komunikaci Infocentra (poznámka redakce - pořadatel KKL) za nezdařilou a nedostatečnou. Město se na soše bude finančně podílet, nebo to znamená, že odteď půjde z každé akce pořádané městem nějaká peněžní část na tuto sochu nebo na ni budou muset přispívat občané v rámci návštěvy kulturních akcí? Ptám se na to proto, že mi je nepříjemný tlak vytvářený s realizací této sochy," dodala.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) se určitě nejedná o tlak. "A není to ani tlak, který by vytvářel nějaké další závazky pro město v té otázce, že bychom si jako město měli sochu koupit. Ten záměr tady existuje spoustu let. Není to tím, že my jsme přišli na radnici, my jen převzali nápad, že Rotaryáni tady chtějí něco nechat pro budoucí generace a to něco má být socha Karla IV. Nešťastná komunikace ohledně Karlovarského kulturního léta? Každý na to můžeme mít jiný názor a asi se ukázalo, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. My jsme pouze chtěli, aby se do povědomí lidí dostaly informace k soše. Možná měla být zvolená jiná varianta. Neberte to prosím tak, že jsme někoho do něčeho nutili," odpověděla primátorka.

Podle ní by mělo být město, respektive jeho představitelé, v souladu s tím, že takovou sochu chce. "Rotary club říkal, že si zbývající prostředky najde. Na městu bude asi finanční uhrazení instalace a připravení prostoru pro umístění," vysvětlila primátorka.

Instalace sochy je součástí rozsáhlé přeměny prostranství od chrámu Maří Magdaleny až po Císařské lázně, na niž Kancelář architektury města (KAM) zpracovala studii pod názvem Divadelní korzo. Právě ta byla jedním z bodů úterního jednání zastupitelstva. "V rámci mapování celého území došlo ke shodě, že nejvhodnějším místem pro sochu Karla IV. bude Divadelní náměstí. Socha by se sem měla umístit už na jaře příštího roku, přičemž její instalace by měla být už definitivní," vysvětlil spoluautor studie, architekt KAM Jan Lebl.

Deník už před několika dny přinesl rozsáhlý materiál o Divadelním korzu. Lebl na jednání zastupitelstva připomněl, že korzo by mělo být rozděleno do čtyř celků. "Jsou to jednotlivá témata, která by měla mít jednotný rámec. Inspirací je rekonstrukce Staré Louky. Například Divadelní náměstí je ale jejím úplným opakem, to není příjemné korzo pro chodce. Navrhujeme proto z tohoto hodnotného území vymístit parkovací místa a nahradit je parkovacími domy. Počítáme tam s novou zelení, které má být dvakrát tolik než doposud, i s materiálem, který bude lépe propouštět vodu, což napomáhá čelit dopadům globálního oteplování," nastínil architekt.

Zásadní přeměnou má projít právě Divadelní náměstí, kde má uzavřený park s letitými sakurami nahradit otevřené prostranství s platany. Proti studii nepadly na jednání žádné výrazné námitky, spíše naopak. "Vidím v tom velký přínos - díky soše Karla IV. se konečně začalo pracovat s revitalizací Divadelního náměstí," konstatovala například zastupitelka Michaela Tůmová (KOA).