Karlovy Vary – Téměř 300 tisíc korun si vyžádá oprava vyhlídky Karla IV. v Karlových Varech.

Vyhlídka Karla IV. | Foto: DENÍK/Archiv

Z toho 200 tisíc poskytne městu Karlovarský kraj. Podle náměstka primátorky Tomáše Trtka (ANO) budou tyto peníze použity na kamenické práce na cimbuří objektu. „Předpokládané náklady činí 280 tisíc korun. Zakázku zveřejníme do 12. srpna, oprava by měla skončit do konce roku,“ uvedl náměstek. Tím ale práce na této vyhlídce, jedné z nejstarších karlovarských rozhleden z roku 1877, nekončí. Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) čeká v budoucnu tuto vyhlídkovou věž oprava fasády a kamenných částí stavby. „Předpokládáme, že to bude stát 500 tisíc až 600 tisíc korun. Je to ale odhad, protože projekt se teprve zpracovává,“ uvedl Bursík. Finance by město chtělo získat z programu Regenerace památkové péče. Karlova vyhlídka na opravy neměla štěstí ani v minulosti. V roce 2014 do ní město investovalo půl milionu korun, ovšem podle informací současného vedení města se rekonstrukce příliš nepovedla. Dvakrát byla opravována také za socialismu, ale znovu s problémy. V roce 2001 tak po vyhlídce místo návštěvníků šplhali znovu řemeslníci.