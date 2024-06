Doba karlovarského filmového festivalu je pro řadu obyvatel lázeňského města obdobím, kdy raději opouštějí své domovy a míří na plánované dovolené anebo na chalupy. Většina z nich tak z opuštěných nemovitostí neprofituje. Už mnoho Karlovaráků ale přišlo na to, že mohou své byty a domy právě na tuto akci výhodně pronajmout. Do Karlových Varů totiž na festival míří tisíce turistů, kteří rádi sáhnou po levnějším ubytování, a navíc v soukromí. Anebo jsou tací, kteří ve svých domácnostech pronajmou festivalovým návštěvníkům jen určitou část a sami tam zůstávají. K těmto účelům byla už před nějakou dobou dokonce založena facebooková skupina, kterou využívají nejen pronajímatelé, ale i ti, co ubytování poptávají.

„Bydlíme v lázeňském území v blízkosti Thermalu. Už před pár lety jsme se raději rozhodli kvůli tomu, abychom se vyspali, že se odstěhujeme na chatu, kterou máme blízko Karlových Varů. No a před dvěma lety jsme na festival náš byt poprvé pronajali návštěvníkům. Není to úplně jednoduché, protože svůj život musíte na těch pár dnů uložit do krabic. Turistům zpřístupňujeme dva pokoje, ten třetí zamykáme včetně našich soukromých věcí, protože nikdo asi nechce, aby se mu v jeho intimnostech přebírali cizí lidé. Zatím to funguje. Ubytováváme stejné lidi, kteří se nám už osvědčili. A kolik si účtujeme? Dva a půl tisíce za noc. Za devět nocí, během nichž náš byt v centru pronajmeme, si přijdeme na více než 22 tisíc, a to za to stojí. To už je část naší dovolené,“ svěřuje se paní Kamila.

Paní Jiřina, kterou redakce Deníku našla právě díky facebookové skupině, to letos zkouší teprve poprvé. „Vlastním rodinný dům na Olšových Vratech, kde bydlím sama. Když jsem viděla ty inzeráty, tak jsem se rozhodla to také zkusit. Pronajímám dvě lůžka za dva tisíce na jednu noc, jedná se o jednu ložnici. Moc věcí tam nemám, a co tam je, to zabalím do kufrů a odnesu,“ říká Jiřina.

Zájem mezi nabízejícími a poptávajícími je opravdu značný, o čemž svědčí nejen facebooková skupina, ale i portál bazoš.cz. „Hledáte útočiště, kde každý den začíná v klidu a pohodě, zároveň však chcete být blízko pulzujícího života Karlových Varů? Nabízíme Vám exkluzivní pronájem bytu 3+kk o velikosti 65 m², umístěného v žádané lokalitě na ulici Plzeňská. Tento prostorný a světlý byt se stane vaším ideálním domovem, kde každý den bude přinášet radost a spokojenost,“ zní například jeden inzerát. „Dobrý den, poptávám ubytování ve Varech pondělí 3. 7. až neděle 9. 7. pro dva, jsme pár. Máte něco volného? Jaká je cena a adresa prosím, případně foto. V docházkové vzdálenosti centra a maximálně 1 500 za noc. Díky za nabídky,“ píše se na skupině Ubytování na MFF Karlovy Vary.