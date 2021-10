To nebylo možné zrealizovat kvůli pandemii. Z této ankety vzešlo 29 témat, která vedení radnice seřadí podle důležitosti. Objevuje se zde například další omezení vjezdu do lázeňského území, realizace nového letního kina versus oprava toho stávajícího, rekonstrukce Krymské či Bezručovy ulice, výstavba parkovacího domu, vyřešení problému s ubytovnou v Charkovské ulici a nebo omezení drog a kriminality. Více na adrese magistrátu města.

Jen do 17. října mohou obyvatelé Karlových Varů hlasovat o problémech, které považují za ty nejdůležitější. Ověřovací anketa nazvaná Deset problémů našeho města vzniká na základě červnové zjišťovací ankety, která nahradila Fórum města Karlovy Vary.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.