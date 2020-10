Ani po týdnu od krajských voleb není v Karlovarském kraji jasné, kdo a s kým seskládá koalici.

Zda se to podaří vítěznému hnutí ANO, nebo trojbloku (STAN, Piráti a VOK), který vznikl ihned po volbách. Patovou situaci nevyřešil ani rozkol ve Volbě pro kraj (VOK), od níž se odtrhla část Karlovaráků, s jejichž podporou VOK do voleb kandidovala a získala tři mandáty. „Kroky, které VOK po volbách oficiálně činila, byly ve značném rozporu s našimi názory. Problémy se nám bohužel společně nepodařilo vyřešit jednáním a vyústily v naše rozhodnutí definitivně ukončit svoji podporu a účast ve VOK,“ uvedl místostarosta Karlovaráků Miroslav Vaněk. Rozhodnutí podle něj podporují i zvolení zastupitelé Jiří Brdlík a Václav Skuhravý. „Oba jsou připraveni prosazovat za hnutí Karlovaráci slušný a korektní styl nejen ve vyjednávání, ale i v práci v Zastupitelstvu Karlovarského kraje,“ zdůraznil Vaněk. Podle Petra Kulhánka, lídra STAN kandidujícího v koalici s KOA, VPM Cheb a TOP09, se půdorys trojbloku s Piráty a VOK ani po tomto rozhodnutí Karlovaráků nemění. Znamená to ale odliv dvou jejich mandátů. Trojblok nyní disponuje místo dohodnutých 17 mandátů jenom 15.