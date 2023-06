Karlovaráci jsou patrioti a dokázali to i během i této soboty, kdy se na karlovarském letišti konal Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří se koná na karlovarském letišti od roku 2019. | Video: Deník/Jana Kopecká

„Takovouto akci jsme si nemohli nechat ujít. Vzpomínám si, že něco podobného se konalo, když jsem byl ještě malé dítě. To mě na letiště brával můj taťka. Já jsem dnes vzal mého syna, aby si letiště mohl pořádně prohlédnout,“ svěřil se Karlovarák Petr Brož.

I když na letišti v sobotu pěkně foukalo, dorazily sem stovky obdivovatelů vzdušných strojů. Ti si mohli prohlédnout ultralehké stroje nejen na zemi, ale mohli je obdivovat i v momentu vzletu či při přistávání. Policisté a hasiči zde zároveň předvedli svou práci i techniku, kterou používají.

Lidé si mohli také projít tradiční koridor, který čeká každého cestujícího před nástupem do letadla. Kam se ale nedostali, byla řídící věž. „Tuto možnost jsme veřejnosti nabídnout nemohli. Letiště je totiž v provozu, i když omezeném. Každý přílet i odlet musí být s naším svolením,“ vysvětloval provozní ředitel letiště Václav Černý.

Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Ten dodal, že Den otevřených dveří se koná na letišti tradičně už od roku 2019 a instituce tak umožňuje zájemcům nahlédnout tak trochu pod pokličku. „Lidé zde mohou vidět letištní techniku i prostory letiště, které jsou jinak běžně pro veřejnost nepřístupné. Chceme dát lidem šanci vidět, jak to u nás funguje,“ doplnil ředitel Černý s tím, že zvládnout takovouto akci pomáhalo 61 zaměstnanců letiště.

Po útlumu letecké dopravy do Ruska zahájilo karlovarské letiště vloni pravidelné spoje do turecké Antalye. Letos přibyl Heraklion na Krétě. „V neděli jsme pak zahájili charterové lety do bulharské Varny,“ uzavřel provozní ředitel karlovarského letiště.

První letadlo odletělo z Karlových Varů do Bulharska tuto neděli v 17.40 hodin. Do každé destinace, tedy do Turecka, na Krétu i Bulharska se létá pravidelnými spoji vždy jedenkrát v týdnu.