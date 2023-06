/VIDEO,FOTO/ Provozovatel obchodu pro chovatele zvířat, kterého v únoru řešila veterinární správa kvůli podezření na týrání zvířat, opustil původní prostory.

Karlovaráci přišli o nejstarší zverimex U Solivárny. Přestěhoval se do Tuhnic | Video: Kopecká Jana

Poněkud netradiční prodejna zverimexu, jejíž provoz řešila letos v únoru Krajská veterinární správa Karlovarského kraje kvůli podezření na porušení zákona o ochraně zvířat proti týrání, se přestěhovala do jiných prostor. Provozovatel Roman Beneš tak opustil obchod U Solivárny v Karlových Varech a přesunul se do provozovny v areálu tuhnické Penny, kde před časem skončil jiný zverimex kvůli nízkému zájmu klientů. Karlovaráci tak definitivně přišli o vůbec nejstarší specializovanou prodejnu pro chovatele na území lázeňského města. Beneš prostory U Solivárny totiž převzal od někdejšího provozovatele Miroslava Moravce, který tento zverimex vedl ještě za dob socialismu.

„Původně jsem se měl stěhovat na Moskevskou ulici, ale majitel nemovitosti od toho těsně před podpisem smlouvy couvl. Tak jsem tady. Jsem rád, že jsem z původního místa odešel, neměli mě tam rádi a tady platím mnohem menší nájem,“ svěřuje se podnikatel. Nijak se netají svou láskou ke zvířatům, zvlášť rybičkám, které byly právě důvodem, proč původní provozovnu po Moravcovi převzal. „Do zverimexu jsem chodil už jako dítě dívat se na rybičky,“ vypráví.

Zdroj: Kopecká Jana

Jenomže i když má zvířata velmi rád, v původních prostorách neměl příliš pořádek. Činčily dokonce umístil do výlohy, kde byly vystaveny nejen rušnému provozu z velmi frekventované křižovatky, ale navíc i osvětlení z pouličních lamp. Provozovna byla rozdělena dispozičně na dvě části, každá měla svůj zvláštní vchod i výlohu. Zatímco jedna sloužila jako obchod, druhá jako sklad. Díky výlohám tak kolemjdoucí mohli neustále vidět, co se v provozovně děje. Když se ve skladu objevil poměrně velký nepořádek, způsobilo to poprask na sociálních sítích a nelhostejní Karlovaráci nakonec kvůli tomu dali i podnět i krajské veterinární správě. Ta zahájila s provozovatelem správní řízení. „Vykydal jsem tehdy kotce na zem a nestačil to uklidit, protože jsem neměl právě pytle. Do toho jsem plánoval přestavbu obchodu, proto tam byl nepořádek. Klece mám ale vždy čisté a zvířata mají vždy, co potřebují,“ hájí se podnikatel.

Z nových prostor je nadšený. „Je tu více světla, méně ruchu, lidé tady mají hlavně kde zaparkovat. Bude to tu velmi pěkné, až otevřu,“ míní prodejce.

