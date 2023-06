Přátelé připravují pro mladého lékaře, který byl znám svou laskavostí, pietní koncert.

Z nehody tří motorek a osobního vozu s přívěsným vozíkem. | Foto: Foto: HZS KK

Karlovarskou veřejnost silně zasáhla tragická nehoda, při níž v úterý kvůli vině jiného řidiče zahynul na silnici u Královského Poříčí na Sokolovsku známý karlovarský praktický lékař Tomáš Gajar. Bylo mu pouhých 48 let. Ke zveřejnění jeho jména dala redakci souhlas rodina. Tomáš Gajar byl jedním z motorkářů, kterého smetl přívěsný vlek, na němž čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda převážel v té době lžíce od bagru. Řidič jel rychle a vlek se mu rozkmital. Čtveřice motorkářů, která tudy právě projížděla na třech motorkách, tak proti takovému kolosu neměla šanci. Smetl je všechny.

Karlovaráci ztratili nejen zkušeného lékaře, který šel ve stopách svého nevlastního otce, praktika Václava Larvy, jenž zemřel před několika měsíci, ale také skvělého kamaráda, který byl znám svou laskavostí a dobrosrdečností.

Zdrcení přátelé Tomáše Gajara, kterému říkali Gadži, sdílí na sociálních sítích svůj velký zármutek. Ještě před pár měsíci, když měl narozeniny, mu přitom přáli hodně štěstí, a to koly dolů a hlavou nahoru. Jenomže on se v osudný okamžik žádné chyby nedopustil. Sokolovští kriminalisté už ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti. Kamarádi na počest Tomáše Gajara chystají i pietní vzpomínku.

Tragická nehoda u Královského Poříčí: Nezvládnutí vozidla a smrt motorkáře

„Proč je to vždy, takovej hodnej člověk a kamarád,“ píše jeden kamarád na facebooku. „Pořád tomu nechci věřit.. O víkendu mi vyprávěl, jak v Písku potrénovali,“ přidává se další. „Neříkej, že to byl doktor…neeeeeeeee.“ „Gadži” .. je mi to hrozně líto. Pozdravuj tam … Nejbližším hodně síly.“ To je jen nepatrný výčet reakcí nad tragickou událostí.

Na 24. června chystají přátele pietní koncert v bohatickém Slash Baru. „Tomáš byl i můj kamarád, a i mě to velmi zasáhlo. Konkrétní program ještě nemáme hotový. Je to velmi čerstvé, koncert teprve připravujeme,“ říká Pavel Pavlů, majitel Slash Baru, kam Tomáš Gajar rád zašel.

Při nehodě zemřel zmíněný lékař. Žena (44 let) se středně těžkými až vážnými poraněními byla letecky transportována do Plzně, muž (50 let) s mnohačetnými středně až těžkými zraněními také do Plzně a další motorkář (39 let) skončil se zraněným kotníkem v karlovarské nemocnici.