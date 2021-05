Vypadá to, jakoby se Karlovaráci dnes ráno probudili v jiném světě. Může za to nejen masové otevření obchodů, ale i krásné letní počasí. Karlovarská pěší zóna byla dopoledne opět plná lidí, plné byly také uličky například v obchodním domě Varyáda, který ještě před třemi týdny spíše vypadal jako centrum duchů. Všude byly tehdy zavřené provozovny a na chodbách se objevil jen tu a tam nějaký zákazník. To vše je od pondělka jinak.

Největší nápor a fronty zaznamenal Deník před hodinářstvím v Jaltské ulici, před prodejnami oděvů pro mladistvé a také před obchody s obuvi.

"Došla mi baterka a také potřebuji vyměnit pásek u hodinek," svěřila se Ludmila Regnerová, která stála ve frontě před hodinářstvím. "Stojím tu už deset minut. Potřebuji novou baterku do hodinek, která mi naštěstí odešla před týdnem. Ale nemůžu tu stát dlouho, za chvíli mi jede autobus," svěřila se zákaznice, která stála pár metrů před ní.

Jarmila Rozvodová si do jednoho menšího krámku na karlovarské pěší zóně zašla koupit spodní prádlo. "Bohužel nejsem technický typ, s internetem si tolik nerozumím, a tak jsem přes internet neobjednávala. Musela jsem proto počkat na otevření obchodů, abych si mohla koupit spodní kalhotky, už jsem to fakt potřebovala. Až v této době si ale člověk uvědomí, jak je ten internet důležitý," řekla Karlovaračka.

Co přes internet jde ale pořídit těžko, jsou podprsenky. Během dvou a půl hodin, co měli otevřeno, v prodejně dámského spodního prádla ve Varyádě obsloužili třicet zákaznic. "Máme opravdu frmol a ženy nakupují ve velkém. Co mě překvapilo, že nezáleží na cenách. Co si budeme povídat, podprsenku je lepší nejdříve vyzkoušet, než ji koupit naslepo přes internet," konstatovala prodavačka Jitka Tomášková, která během dlouhého volna sportovala, četla a hlídala vnoučata. "Měla jsem možnost s nimi dělat distanční výuku. Přiznávám, že to bylo opravdu náročné," dodala.

Pro první boty po několikaměsíční pauze zamířila i Jana Stýblová. "Nohy mám po operaci, s internetem se moc nekamarádím a navíc boty přes internet není možné vyzkoušet. Koupila jsem jen jedny, to zatím stačí. Ještě se zajdu podívat po nějakém tričku a potřebuji si koupit také podprsenku," sdělila Karlovaračka v důchodu.

Které obchody na větší nápor zákazníků čekají, jsou kupodivu hračkárny a knihkupectví. "Tu a tam někdo přijde, ale není to žádná sláva. Podle mě se to nahrne až odpoledne, kdy půjdou děti ze škol a školek, a hračku dostanou třeba jako malou odměnu. Musíme si ale uvědomit, že je před výplatou a hračky se daly koupit přes internet," poznamenala prodavačka z jednoho nejmenovaného řetězce s hračkami.

Prioritou v nakupování nejsou zřejmě ani knihy. "Není to takové, jak jsme očekávali, lidé zatím příliš nechodí. To před Vánoci, kdy lidé kupovali knihy jako dárky, to byl jiný frmol. Ale asi to bude tím, že zákazníci mohli kupovat přes internet, navíc jsme fungovali také jako výdejní okénko. Co jde nejvíce na odbyt, jsou novinky. Zákazníci, kteří k nám přišli, už dopředu věděli, co chtějí třeba i díky letáku," dodala Ivana Koláriková z prodejny Kanzelsberger.

