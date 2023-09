Poté, co se o záležitosti svěřil v jedné hospodě, se aktivity ujal Petr Ajšman, kandidát na senátora či karlovarského zastupitele, který nebyl do funkcí zvolen. Informoval o tom redaktory Karlovarského deníku s tím, že záležitost řeší policie.

A protože policie nic takového nepotvrdila, redakce se tomu už dále nevěnovala. Než ale Ajšman dostal od redaktorů zpětnou vazbu, zveřejnil obratem na facebooku svůj příspěvek, který způsobil hotový poprask. A kvůli němu na něj bylo podáno trestní oznámení.

Petr Ajšman 20. srpna na svém profilu uvedl: (přinášíme kompletní znění textu na sosiální síti) „Teď jsem viděl mého kamaráda - slušného člověka, tátu od rodiny, OSVČ - dříč a především absolutně Nekonfliktní. Dostal bez jakéhokoliv důvodu několik ran pěstí a kopanců do obličeje, musel vyhledat lékařskou pomoc a vše řeší i PČR. NENÍ to první napadení mladými samuraji - CIZINCI v Karlových Varech. Pohybují se ve třech až sedmi členné bandě a po ulici vykřikují … SLAVÁ ( CIZINĚ ). Teď jsem vše řešil s Karlovarským deníkem. PROSTĚ SE O TĚCHTO AGRESIVNÍCH CIZINCÍCH PSÁT BUDE !!! PČR jejich totožnost již zná. TACÍ CIZINCI NEMAJÍ V NAŠEM MĚSTĚ CO POHLEDÁVAT. TEN KLUK je samoživitel a teď kvůli cizincům bude marodit za své. nePŘÁL bych vám všem vidět jeho obličej ! Tak a teď mne napište, že jsem EXTRÉMISTA, RASISTA, TROLL … JE MI TO U PRDELE, zítra se to může stát vám, dětem, starým lidem … toto vše píšu po setkání s kamarádem před půl hodinou."

Mluvčí policie Jakub Kopřiva vyvrátil, že by policie dostala jakékoliv oznámení o napadení v daném období. Na druhou stranu ale redakci informoval, že trestní oznámení bylo podáno naopak na Ajšmana. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy. Kriminalisté se případem v současné době usilovně zabývají. Jakmile bude možné zveřejnit další informace, učiníme tak,“ uvedl mluvčí Kopřiva.

„Byl jsem uveden v omyl. Napadený kamarád mi tvrdil, že to nahlásil na policii a že bude dokonce útočníky identifikovat. Vzal jsem to jako fakt, a proto jsem to zveřejnil. Když jsem příspěvek pověsil na profil, poslal mi textovou zprávu, cituji: „Stáhnul jsem to.“ Až pak mi řekl, že si to rozmyslel, že na policii nebyl a nepůjde, protože se bojí o sebe i o svou rodinu," vysvětloval Ajšman a pokračoval: „Že na mě bylo podáno trestní oznámení pro šířené poplašné zprávy, nevím. S policisty z národnostních menšin jsem už ale hovořil.“ Ten doplnil, že když zjistil, jak se věci mají, začal řešit jakým způsobem vysvětlí svůj příspěvek. "Faktem je ale to, že poškozeny napaden skupinou cizinců opravdu byl. Po zveřejnění mého příspěvku na serveru manipulatori.cz jsem obratem kontaktoval tiskové oddělení krajské PČR a sám se se intenzivně zajímal o skutečnosti napadeni," dodal.

Redakci se podařilo kontaktovat muže, který je jádrem celé věci

„Ano, skutečně jsem byl napaden skupinou cizinců. Ano, byli to Ukrajinci, byli tři. Jde ale o muže, kteří v Karlových Varech žijí už dlouhé roky, nejde o žádné uprchlíky,“ vyprávěl muž. „Šli tehdy kolem mě a bezdůvodně mě napadli. Není pravda, jak se říká, že bych měl sešitý obličej. Pomoc v nemocnici jsem ale vyhledal, byl jsem hodně potlučený, dokonce jsem podstoupil i magnetickou rezonanci mozku. Mám zlomeninu pod okem,“ pokračoval Karlovarák, který se více k incidentu z obav o svou bezpečnost nechce vyjadřovat.

„Šel jsem tehdy do hospody, kde jsem se kamarádům s útokem svěřil. A protože jsem nechtěl být za blbce a zbabělce, řekl jsem, že už jsem to oznámil na policii. Netušil jsem, že Petr půjde a hned to napíše na facebook,“ uzavřel Karlovarák.