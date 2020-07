Už šest tisíc kusů takzvané karlovarské karty Karlovy VARY REGION CARD se od začátku července podařilo prodat infocentru města.

Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD má pro návštěvníky Karlovarského kraje připraveno více než 70 atraktivních návštěvních míst v celém regionu. | Foto: Deník / Redakce

Karta poskytuje držiteli řadu výhod a zlevněného vstupného do památek v regionu i na další atraktivní místa. V kurzu je teď tak hlavně mezi turisty, kteří přijíždějí do města díky propagační akci na podporu cestovního ruchu po covidových omezeních. I díky tomu turismus v lázních jede, velký zájem je o mnohé městské památky, konkrétně o prohlídky podzemí Vřídla. Jak uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá, lidé si kartu mohou do konce prázdnin zakoupit za zvýhodněné ceny a nyní i on-line na portálu karlovyvarycard.cz/cs.