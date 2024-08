„Chceme našim zákazníkům poskytovat inovativní služby a zjednodušit jim získání Karlovarské karty, kterou potřebují pro své každodenní cesty. Díky této nové funkci bude proces podání žádosti mnohem plynulejší a dostupnější,“ uvedl Jiří Vaněček, předseda představenstva.

„Jsem nadšený, že se spuštěním nové funkce v našem e-shop opět posouváme vpřed a můžeme našim cestujícím přinášet efektivnější a jednoduší pořízení Karlovarské karty. Rád bych podotkl, že si online mohou naši cestující pořídit i další dopravní karty a to Chebskou, Plzeňskou nebo Mariánskolázeňskou,“ vysvětluje Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva. Elektronické podání žádosti je k dispozici na oficiálním e-shopu https://eshop.plzenskakarta.cz. Zákazníci jednoduše vyplní online formulář a obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Po zpracování žádosti obdrží kartu poštou přímo domů nebo si ji mohou vyzvednout v předprodejní kanceláři, čímž se zkrátí doba čekání.

Další online možností bez nutnosti návštěvy předprodejní kanceláře je aplikace Vary Virtual, která je zcela zdarma a je možné si do ní přes stejný e-shop jednoduše nahrát i měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční časový kupon. Stejně tak to platí i pro zlevněné kupony, to znamená pro děti, studenty nebo seniory.

Nutnost validace zakoupených kupónů či částky do elektronické peněženky z technických důvodů prozatím zůstává. Všechny funkce e-shopu platí i pro ostatní typy karet evidované v systému Plzeňské karty, tedy i Karlovarskou, Mariánskolázeňskou a Chebskou kartu.

Do konce srpna letošního roku bude nový e-shop doplněn také o možnost zažádat si o výměnu Plzeňské karty z důvodu uplynulé platnosti nebo o vystavení duplikátu při ztrátě či poničení karty.