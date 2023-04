Kontroverzní politik a přední český dezinformátor Jindřich Rajchl přednášel v Krajské knihovně v Karlových Varech. Knihovna se brání, že prostory si k tomu pronajala soukromá firma.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Společenský sál Krajské knihovny v Karlových Varech, kde před pár týdny diskutoval v té době ještě budoucí prezident Petr Pavel, se ve středu odpoledne opět zcela zaplnil. Důvodem byla přednáška s názvem Současné domácí sociálně-ekonomické dění z pohledu právníka. Účastníkům setkání ovšem nepředával svá moudra řadový právník, ale samotný zakladatel nově vzniklého protivládního uskupení PRO (Právo, respekt, odbornost) Jindřich Rajchl pod taktovkou předsedy tohoto hnutí v Karlovarském kraji Marcelem Kučerou (ještě donedávna předseda krajské Trikolory), který tuto přednášku inicializoval. Rajchl pořádá v Praze protivládní demonstrace, další se koná už tuto neděli. Jak potvrdil zdroj, který byl částečně besedy přítomen a redakce jeho jméno zná, středeční přednáška byla agitkou na sobotní pražskou demonstraci. Informaci o přednášce v Krajské knihovně dokonce PRO sdílelo na svých webových stránkách, kde se uskupení netajilo tím, že přednášet bude právě Rajchl, který patří v České republice k předním dezinformátorům.

Náplň středeční přednášky v krajské knihovně se stala tématem číslo jedna facebookového profilu krajské knihovny, kde komentující kritizují, že pronajala prostory za tímto účelem. "Není zvláštní, když na profilovce máte de facto ukrajinskou vlajku (což je mi sympatické) a zároveň pronajímáte prostory rudo-hnědému ruskému nokovi, který tvrdě (i když se to snaží všelijak maskovat) jede kremelskou propagandu???!" píše v diskusi například Radek Meluzín.

Knihovna se proti tématu akce tvrdě distancovala a diskusi částečně zablokovala. "Ke službám Krajské knihovny Karlovy Vary patří mimo jiné pronájem prostor různým subjektům. Konkrétně si společenský sál pronajala soukromá firma z Karlovarského kraje, a to za účelem uspořádání přednášky s názvem Současné domácí sociálně-ekonomické dění z pohledu právníka. Jedná se o naprosto standardní pronájem prostor, objednavatel splnil všechny podmínky pro to, aby se zde mohl pronájem uskutečnit. Stejným způsobem si u nás objednávají prostory desítky různých firem, proto nebyl žádný důvod zrovna za tímto konkrétním pronájmem hledat pana Rajchla. Knihovna se distancuje od programu pronájmů druhým subjektům a ani nezodpovídá za to, k jakému účelu je pronájem sjednán, kromě těch, které jsou v rozporu s platnými zákony nebo s vnitřními předpisy knihovny," reaguje knihovna na facebooku. "Prostory si od nás pronajala společnost Marku - company a smlouvu s námi podepsal pan Marcel Kučera. Neměli jsme jedinou indicii, že bychom jim prostory pronajmout nemohli. Sál si od nás půjčují různé organizace, a to i politické, neděláme v tom žádnou selekci," vysvětluje ředitel knihovny Vratislav Emler.

Redakci se Kučeru kontaktovat nepodařilo. Telefonní číslo, které kdysi poskytl Deníku, je do Běloruska a hlásí chybu. K záležitosti v krajské knihovně se ale vyjádřil někdejší náměstek primátora, bývalý zástupce městské policie Michal Riško, který vstoupil do PRO podle svých slov před půlrokem a nyní zastává funkci prvního krajského místopředsedy PRO. "Byl jsem v Krajské knihovně. Ano, pan Rajchl přijel na přednášku na základě pozvání členů a příznivců PRO Karlovarského Kraje. Jaké to bylo? Bylo to dobré. Je zábavné, že už během té přednášky o ní informovala některé média. A také je zarážející, že v momentu, kdy jsme chtěli zareagovat na kritiku proti nám na facebooku knihovny, ta už byla v tu dobu zablokována. Vnímám to jako jasnou cenzuru instituce placené z veřejných peněz. Sál byl zcela plný. Bylo tam asi dvě stě lidí. Mnozí i stáli, a to po celou dobu, tedy tři hodiny. Na místě byla i policie. Co jsem slyšel reakce, tak to byla největší akce za poslední dobu v Karlovarském kraji," komentuje středeční akci v knihovně Riško, který prozradil, že se na nedělní demonstraci do Prahy chystá. "Demonstrace organizujeme. Je pravda, že po demonstracích, kde vystupovaly kontroverzní osobnosti, se vedení PRO rozhodlo uspořádat vlastní akce, které budou více reprezentovat názory strany Právo, Respekt, Odbornost (PRO) za účasti často apolitických odborníků. Mně osobně jde jak o palčivá regionální témata, tak i o ta celostátní. A co se týče Karlovarského kraje, dáváme zde nyní dohromady strukturu lidí, sestavujeme tým," uzavřel Riško.