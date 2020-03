Vyhrocená názorová bitva čeká karlovarské zastupitele už v úterý, kdy se sejde mimořádné zastupitelstvo. To si prosadila opozice (Piráti, KOA a KSČM) kvůli odvolání čtyř ředitelů příspěvkových organizací, dvou architektů poradního sboru Kanceláře architektury města (KAM) a také změnám v městské hromadné dopravě.

Koalice (ANO, Karlovaráci a ODS) je ale přesvědčena o tom, že své kroky obhájí. „Nikdo nemá problém s tím, že jsme to udělali, ale jak jsme to udělali. Právě to cítím jako kámen úrazu,“ uvedl náměstek Tomáš Trtek (ANO). Radní podle primátorky Ferklové (ANO) mimořádné zastupitelstvo bojkotovat nehodlají. „Jenom bychom problém oddálili. O změnách, které nám opozice vyčítá, jsme rozhodovali promyšleně,“ zdůraznili radní.

Opozice ale trvá na svém. „Celý způsob odvolání ředitelů vyvolává víc otázek, než by bylo příjemné. Vedení města nepřišlo se žádným vysvětlením,“ znovu zdůraznil Jindřich Čermák za Piráty. Podle zastupitele Petra Kulhánka (KOA) navíc město porušilo zřizovací listinu KAM, protože personální změny v této organizaci neinicioval ředitel, ačkoliv on jediný má k tomu mandát. Změny v jízdních řádech MHD zase kritizuje KSČM. „Neměli jsme kompletní informace, proto považujeme za důležité opětovně tento bod projednat,“ uvedla za KSČM zastupitelka Věra Bartůňková.