Karlovy Vary – Sto dní od zahájení spolupráce slaví tento týden karlovarská koalice ANO, Karlovaráci a ODS.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Przcezcek

Na spolupráci ve vedení města se toto uskupení dohodlo loni po komunálních volbách. Až dosud bezproblémovou a fungující souhru ale narušil první spor.

Josef März (Karlovaráci), uvolněný radní pro kulturu a sport, byl jmenován primářem chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a její koaliční kolegové nejsou souběhem jeho funkcí nijak nadšeni.

Primátorka Ferklová vyjádřila svou nechuť k nové pracovní povinnosti Josefa Märze velmi jasně. Podle ní si musí vybrat. Buď se bude plně věnovat práci a své pozici na magistrátu, nebo v nemocnici.

„Oslovili jsme našeho partnera, aby nám poskytl k této situaci své stanovisko. Není přece možné skloubit post uvolněného radního s řízením velmi exponovaného oddělení chirurgie v nemocnici,“ zdůraznila primátorka Ferklová.

Ta se navíc o jmenování Josefa Märze primářem karlovarské chirurgie dozvěděla z internetu, nikoliv od Karlovaráků. „Koaliční partneři nás neinformovali. Přesto nepředpokládám, že by hrozil rozpad současné koalice na magistrátu. Musíme to ale vyřešit,“ upřesnila primátorka Ferklová. Rozhodnutí Karlovaráků a především radního Josefa Märze očekává hnutí AN0 do 29. ledna.

Karlovaráci budou o vzniklé situaci jednat tento týden. „Poradíme se. Změnila se situace, ale mé vytížení není větší než předtím. Lze to zvládnout,“ uvedl uvolněný radní Josef März.

Připustil ale, že pokud by koaliční partneři trvali na tom, aby se rozhodl pro jednu funkci a nebylo by možné je přesvědčit o tom, že lze obojí stihnout, mohl by být ve funkci radního vystřídán. I když vše považuje za nesmyslný útok.

Karlovarská koalice nyní dokončuje konečnou verzi svého programového prohlášení, jehož zveřejnění karlovarské veřejnosti dosud dluží. „Nejprve jsme museli dát dohromady rozpočet, nastavit společenské cíle, a také si s příspěvkovými organizacemi a městskými firmami vyjasnit, jak mají pracovat,“ vysvětlila zdržení primátorka Ferklová. Za úspěch považuje to, že se v krátké době podařilo novému vedení města vyřešit až dosud nefunkční karlovarské krematorium, a zprovoznit jej. „Od kraje jsme už získali 3,5 milionu korun a podpisu smlouvu na dodavatele spalovací pece tak nic nebrání,“ doplnila primátorka.

Náměstek Petr Bursík (ODS) sice docela vážně podotkl, že by se ze stavu , v jakém město nová koalice ANO, Karlovaráků a ODS přebrala, nejraději rozplakal, ale také zdůraznil, že se vše konečně začalo hýbat. „To se především týká kontroly mostních konstrukcí , pracujeme na pasportu dešťové kanalizace a definujeme úseky městských komunikací pro opravy a věnujeme se opravě Vřídla, což pokládám za prioritu.

Primátorka Ferklová i náměstci Petr Bursík a Tomáš Trtek (ANO) jsou zklamaní z nepřipravených projektů, které jim jako dědictví zanechala bývalá koalice včele s KOA. „U některých ani nemůžeme žádat o dotace, protože už vypršel termín,“ vysvětlil situaci náměstek Trtek.