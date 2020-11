Po dnešním jednání zástupců stran a hnutí se vyjasňuje. Podle lídra STAN Petra Kulhánka i Vojtěch Franty (Piráti) tato koalice je ochotna jednat o spolupráci o krajské koalici se STAN, Místními, Piráty, SNK1 a části VOK. Tím vzniká šance na krajskou koalici zastoupenou STAN, hnutím Místní, SNK1 - Starostové našeho kraje a části VOK.

Petr Kulhánek (STAN, KOA, TOP09) | Foto: Deník / Jan Buriánek

Ta má nyní jednadvacet mandátů. S ODS a KDU-ČSL by získala navíc čtyři mandáty a vytvořila tak většinu v krajském zastupitelstvu. "Na dnešním jednání s ODS a KDU- ČSL , jehož se zúčastnili STAN, Piráti, Místní, SNK1 i část VOK jsme vyslechli jejich nabídky a setkáme se znovu zítra večer," uvedl lídr STAN Petr Kulhánek. Nabídku ODS a KDU-ČSL vyhodnocují podle Vojtěcha Fanty také Piráti. Pokud by se tyto strany a hutí dohodly, pak by vítězné hnutí ANO skončilo v opozici.