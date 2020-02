Od 1. března se navyšují platy všech zaměstnanců Karlovarské krajské nemocnice (KKN), a to plošně o 1 500 korun.

„Znamená to, že v letošním roce rozdělíme do mezd téměř o padesát milionů korun více než doposud,“ říká Jitka Samáková, předsedkyně představenstva KKN, k výsledkům dohody mezi vedením nemocnice a zaměstnaneckých odborů. „Díky tomu, že jednání o kolektivní smlouvě na nadcházející rok bylo věcné a korektní, bude možné podepsat novou kolektivní smlouvu do konce tohoto měsíce, kdy končí platnost stávající smlouvy. Navýšené tarify tak budou platit už od prvního března,“ dodává Samáková.