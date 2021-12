Jak už Deník informoval, štamgasti se srocují před podniky a narušují noční klid, na což si stěžují obyvatelé z této lokality, kteří sepsali několik petic. Město to během kritického léta vyřešilo nasazením hlídek městské policie a Policie České republiky, které kolem podniků během nocí několikrát procházely. Radní měli s provozovateli několik jednání, kde se snažili dobrat smíru, ale nepodařilo se. To bylo důvodem iniciace nové lokální vyhlášky, která omezuje provoz podniků jen v této části města. Původně v ní měly být pouze spodní část třídy Davida Bechera a Jaltská ulice. Ve finální verzi je nově ale i část ulice Dr. Engela od náměstí Dr. Horákové po světelnou křižovatku, celá Zeyerova ulice a část třídy T. G. Masaryka od Národního domu až po Becherovku.

"Vyhlášku rada rozšířila o nejfrekventovanější části města. Pravdou zkrátka je, že kvůli zákazu kouření v restauracích se lidé naučili žít na ulici, kam si přenášejí i pití," říká mluvčí magistrátu Jan Kopál s tím, že vyhlášku budou 7. prosince schvalovat karlovarští zastupitelé. Týká sedmi podniků a za její porušení hrozí pořádková pokuta.

Právě na jednání zastupitelstva se dotčení podnikatelé chystají dorazit. "Vyhlášku považujeme za diskriminační. Je rozšířená o další ulice a někteří tito podnikatelé ani nevědí, že do ní byli nově také přiřazeni. Z vedení města je na to včas nikdo neupozornil. My přece nemůžeme za to, že se lidé srocují na ulicích a jsou hluční. Radní nám například radili, že si máme zaplatit pořadatelskou službu, která by pořádek na ulicích hlídala. Kdo ale zaručí, že tito lidé jsou z těchto podniků? Není to všechno jen kvůli tomu, že se sem strážníci bojí chodit a že odmítají sloužit služby?" zlobí se majitel podniku v Jaltské ulici František Volf.

To ale velitel městské policie Marcel Vlasák odmítá. "Je to naprostý nesmysl. Ano, přiznávám, že taková služba je pro strážníky nepříjemná, když musí procházet kolem hloučků bavících se lidí, kteří na ně pokřikují, a jejich přítomnost v uniformách berou jako provokaci. Ale ty problémy tu trvají už nějakou dobu, vyhláška se už začala připravovat před rokem a s podnikateli se problém řešil, ale nevyřešil. Vytipovaly se proto podniky v obchodně správním centru, které jsou problémové, a ty byly do vyhlášky zařazeny," vysvětluje Vlasák.

Podnikatel Volf upozorňuje na fakt, který může nastat. V momentě, až všechny podniky v jednu hodinu v noci zavřou, vyhrne se ven najednou 200 až 300 lidí. "Kam ale potom všichni půjdou? To bude také způsobovat problémy, taková koncentrace lidí v jednom okamžiku na jednom místě," konstatuje Volf.

Dotčení provozovatelé navíc argumentují, že se problémy přesunou jinam. "Podniky v Jaltské ulici a na Becherově třídě jsou specifické tím, že jde hned o několik barů na jedné malé ploše. Když se štamgasti z nich rozejdou po městě, tak se to nebude týkat už jen jedné lokality a nebude taková koncentrace lidí," poznamenává velitel Vlasák. Dodává, že podnikatelé mohli najít nějaké řešení, jak situaci vyřešit, ale nestalo se tak.

Podle Volfa ale například jeden z podniků ještě během srpna za 200 tisíc korun vybudoval vedle svého baru kuřárnu, aby lidé nechodili ven. "Snažil se to řešit a stejně bude omezen vyhláškou," upozorňuje podnikatel. Vlasák přiznává, že o tomto konkrétním opatření nemá žádné zprávy.

"Vyhláška se nám nelíbí. Stojí za námi dva advokáti a budeme se bránit. Nepůjdeme cestou hromadné žaloby, ale podáme několik žalob. A pokud budeme úspěšní, chceme náhradu z ušlého zisku. Vyhláška má začít platit už 1. ledna a my se vynasnažíme získat na ni předběžné opatření," dodává podnikatel.