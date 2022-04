"Celkový objem peněz, tedy pět a čtvrt milionu korun, které jsme měli na anketu vyčleněny, nakonec použijeme celý, i když jedna část odpadla. Někde budou náklady na realizaci návrhů pod částkou 350 tisíc, někde zase o trochu více," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Nejvíce se město pustí do revitalizace dětských hřišť, protože ty v návrzích dominovaly. V Doubí ale vyhrál třeba nápad upravit sad Třešňovka. Co se bude konkrétně v jednotlivých čtvrtích dělat, upřesnil mluvčí magistrátu Jan Kopál. " V Bohaticích se pustíme do úpravy dětského hřiště v ulici S. K. Neumanna. V Čankově to bude oplocení a dřevěné pódium na místním dětském hřišti. V Doubí vedle revitalizace sadu Třešňovka vytvoříme odpočinkové zóny s posezením. V Drahovicích oplotíme rybníček v ulici Mozartova. Ve Dvorech upravíme, doplníme a oplotíme dětské hřiště v ulici Karla Kučery."

Uprchlíkům v Karlovarském kraji scházejí důležité informace o školách i lékařích

Na Hůrkách pak bude upraveno dětské hřiště v ulici Tylova, na dětské hřiště dojde také na Olšových Vratech, kde bude opraven i altán a místní rybníček bude částečné oplocen. "V Počernech doplníme místní dětské hřiště o herní prvky, pískoviště a volejbalové sloupky. V Rosnicích vybudujeme dětské hřiště zcela nové. V Rybářích máme v plánu workoutové a herní prvky, oplocení a lavičku na dětském hřišti v ulici Mládežnická. Dětské hřiště v Sedleci doplníme o herní prvky, pískoviště a lavičky. Další modernizované dětské hřiště chtějí i starorolští, kterým dodáme herní prvky, pískoviště, workoutové prvky a stojan na kola v ulici Rolavská. O herní prvky a pískoviště doplníme také dětské hřiště v Tašovicích v ulici Sopečná," upřesňuje mluvčí Kopál.

Velkou výjimkou jsou Tuhnice, kde město upraví prostor u Meteoru. Revitalizace zanedbaného prostoru dokonce na základě podnětu místních občanů začala už vloni aktivně řešit Kancelář architektury města, na velké počiny nejsou ale peníze.

Naprostým vítězem v počtu zaslaných návrhů v prvním ročníku ankety byly Drahovice, z nichž přišlo 129 tipů. Na druhém místě se umístily Bohatice se 101 tipy, třetí pak Rybáře se 78 návrhy. Naopak nejméně podnětů přišlo z okrajových osad - vedle Cihelen to byly například Rosnice či Počerny. Většinu z akcí bude mít na starosti správa lázeňských parků. "Než se do oprav hřišť pustíme, nějakou dobu to potrvá. Nejdříve musíme udělat návrh, pak se zboží objednává, a to většinou v zahraničí, takže budeme muset čekat i na to, než se herní prvky vyrobí. Do podzimu bychom chtěli být ale hotoví," doplnil ředitel parků Miroslav Kučera.