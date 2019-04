České dráhy zřídily náhradní autobusovou dopravu na úseku mezi dolním a horním nádražím. „Důvodem jsou opravy mostů na Čerťáku přes řeku Teplou a také v Bohaticích, které provádí Správa železniční dopravní cesty,“ vysvětluje omezení železničního provozu ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah Vladimír Omelka.

Výluka mezi horním a dolním nádražím v Karlových Varech potrvá až do konce května letošního roku.

Vlaky ale také nejezdí z Karlových Varů do Bečova nad Teplou. V tomto úseku tratě číslo 149 Správa železniční dopravní cesty opravuje další části trati, které v minulém roce buď nedokončila, nebo je neměla naplánované. „Zavedli jsme výlukový jízdní řád, který je cestujícím k dispozici jak na vlakových zastávkách, tak na našich internetových stránkách. Tam se lidé dozvědí, odkud a v jakých časech autobusy odjíždějí,“ říká vedoucí karlovarského střediska GW Train Regio Jaroslav Šeda.

Cestujícím určité komplikace způsobuje dočasné přemístění zastávek. „Dojíždím z Bečova do Karlových Varů do práce. Mě osobně se změna zastávky netýká, ale občas se mnou jezdil pán z Tepličky. Ten mi říkal, že během výluky bude jezdit autem, protože to na autobus má daleko,“ říká Pavel Svoboda.

Během dubna a května budou údržbářské čety železničářů pracovat celkem na třech tratích v Karlovarském kraji. „V červnu budou probíhat opravy na dalších tratích. Jmenovitě na úseku z Františkových Lázní do Hazlova. V některých případech budeme zavádět výlukový jízdní řád a cestující budou muset počítat se změnami,“ doplňuje Vladimír Omelka z Českých drah.

Plánované výluky na železnici v Karl. kraji v dubnu a květnu letošního roku.

Trať 142: úsek Karlovy Vary Karlovy Vary dolní nádraží do konce května (opravy mostů).

Trať 142: úsek Nová Role Potůčky od 13. 5. do 19. 5. (úpravy svršku, bude zaveden výlukový jízdní řád).

Trať 147: úsek Vojtanov Bad Brambach od 24.5. až 3.6. (oprava mostu v Německu, bude zaveden výlukový jízdní řád).

Trať 149: úsek Karlovy Vary d.n. Bečov n/T do konce dubna (opravy svršku, přejezdů ad. Je zaveden výlukový jízdní řád). (hon)