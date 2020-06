Lenka Dusilová, Mňága a Žďorp, Aneta Langerová, Lenny, Monkey Business, Prago Union, Jelen, Mirai či Sebastin. To je výčet zvučných hudebních interpretů, kteří v rámci Karlovarského kulturního léta zavítají do Karlových Varů. Akce začíná už 1. července a potrvá až do konce prázdnin.

„Konat se bude na několika místech města. Každý den se bude v Karlových Varech něco dít. Koncerty budou na Rolavě, na náplavce před Thermalem ve Dvořákových sadech, na Tržní kolonádě, ve vybraných hotelích budeme pořádat Čaj o páté. Viktor Braunreiter se postará o hrané prohlídky města. Kulturní léto jsme plánovali tak, aby si každá generace našla něco svého,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Jednotné vstupné na koncerty bude sto korun.

Akce se řešila i na úterním zastupitelstvu, kde vedení města opozice vyčítala, že do akce nebyli zapojeni místní umělci. „Mohla to být pro místní spolky největší příležitost. Ony se na radnici obrátily, že by se do akce zapojily, a odpovězeno jim nebylo,“ kritizoval koalici Jindřich Čermák (Piráti). Primátorka se hájila, že magistrát umělce k zapojení vybízel. „Mám konkrétní příklad, paní Jungmanovou a její taneční Centrum harmonie, kterým účast na kulturním létě infocentrum zamítlo a z magistrátu se jí vůbec nikdo neozval,“ pokračoval Čermák.

Zarazil ho i fakt, že program kulturního léta už byl schválen, přičemž na něj vedení radnice ještě nedostalo souhlas od finančního výboru. „Co by se stalo, kdyby vám finanční výbor odmítl na tuto akci peníze, když už jste to měli ohlášené?“ ptal se zastupitel. Jiří Klsák (KOA) měl výhrady k tomu, že akci vůbec neschvalovala komise kulturní, památkové péče a architektury města. „Jsem jejím členem a tento materiál se nám nedostal do ruky před jeho schválením. Nerozumím tomu,“ konstatoval Klsák. Čermák dodal, že Karlovarské kulturní léto nebylo plánováno důmyslně. „Před Thermalem se budou v pátek a sobotu konat velké koncerty, přitom v Thermalu se v té době budou promítat filmy. Je jasné, že hudební produkce bude diváky rušit,“ dodal.

Město spouští Karlovarské kulturní léto v rámci podpory cestovního ruchu, který utržil velkou ránu kvůli pandemii koronaviru. Navíc je zrušený filmový festival i Karlovarský karneval, v rámci nichž vystupovaly velké hudební kapely.