Letiště Karlovy Vary loni vykázalo velký nárůst počtu odbavených cestujících a počtu letů. Soustředilo na charterové lety pořádané cestovními kancelářemi.

Karlovarské letiště. | Foto: Deník/Jana Kopecká

"V roce 2023 v období červen až září odlétala letadla společnosti Smartwings s klienty CK Čedok do turecké Antalye, do Heraklionu na Krétě a s klienty CK Alexandria do bulharské Varny. Letiště na těchto charterových linkách, které létaly téměř plně obsazené, odbavilo 10 924 cestujících. Oproti roku 2022 s 5935 cestujícími se tedy jednalo o nárůst o 84,1 procenta," uvedla mluvčí karlovarského krajského úřadu Jitka Čmoková. Počet cestujících soukromých dopravních letů vykázal oproti roku 2022 pokles o 4,4 procenta.

Rok 2023 v číslech

· Bylo odbaveno 378 komerčních letů s celkovým počtem 11 867 cestujících, to je proti roku 2022 nárůst o 71,4 %.

· Počet pohybů za rok byl 14 337, to je meziroční nárůst o 31,6 %.

· Předběžným hospodářským výsledkem letiště za rok 2023 je ztráta ve výši 25,8 milionů korun, což je i přes pokračující nárůst nákladů v průběhu roku v souladu s finančním plánem letiště pro rok 2023, který byl 28.3 milionů korun. Nižší, než plánovaná ztráta byla dosažena i přes vysokou inflaci, která negativně ovlivňovala ceny téměř všech vstupů. Dodržení a překročení finančního plánu bylo možné díky maximálně úspornému režimu provozu a vyšším leteckým výnosům.

Kam pro vapa a další návykové látky. Karlovarské děti to moc dobře vědí