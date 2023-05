Podle jednatelky letiště Alice Justiny Undus šlo o společné americko-české cvičení. Armáda si podle ní zveřejnění této informace nepřála.

Karlovarské letiště. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Až neskutečný humbuk, ba i konspirační teorie vyvolala na sociálních sítích zpráva, že se na mezinárodním karlovarském letišti pohybují američtí vojáci. Celá záležitost se následně řešila i na krajském zastupitelstvu, protože kraj letiště stoprocentně vlastní. Vysvětlení požadovala poslankyně krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Obrátil se na mě občan z Karlových Varů s dotazem, co se na letišti děje a proč jsou zde přítomni příslušníci americké armády. Neuměla jsem odpovědět, nic o tom nevím, proto se ptám. A pokud je to pravda, proč občané nebyli informováni?“ chtěla vědět zastupitelka.

Než stačil hejmtan Petr Kulhánek (STAN) zareagovat, slovo si vzala poslankyně a krajská zastupitelka Karla Maříková (SPD). „I mě se lidé ptali, proto jsem kontaktovala vedení letiště, abych zjistila, co se děje a zda je to pravda. Bylo mi sděleno, že šlo o cvičení amerických a českých výsadkářů. Měli naplánované dva seskoky, ale ty byly kvůli počasí odloženy. Pak se Američané vrátili na základnu do Německa,“ uvedla Maříková.

Podle jednatelky letiště Alice Justiny Undus na karlovarském letišti přistála dvě letadla Hercules americké armády. Kdy to bylo, ale neupřesnila. „Souviselo to se společným americko-českým cvičením výsadkářů v oblasti vojenského výcvikového prostoru Hradiště. Z pohledu Letiště Karlovy Vary jsme samozřejmě velmi rádi poskytli veškerou potřebnou součinnost, ale jednalo se pro nás o ojedinělou akci,“ uvedla. A zdůraznila, že na letišti se o akci dozvěděli ne příliš dopředu a vojenským jednotkám poskytovali pouze technické zázemí letiště. „Armáda si vysloveně nepřála, abychom se o akci jakkoliv zmiňovali dopředu. Je to pochopitelné, jednalo se o výsadkáře, což jsou speciální síly a nemají zájem o publicitu, focení a podobně. Jestli a kdy se akce bude opakovat nevím, předpokládám, že by nám Armáda České republiky dala vědět opět krátce před akcí,“ dodala jednatelka Alice Undus.

Kromě Karly Maříkové vysvětloval krajským zastupitelům pohyb amerických výsadkářů na karlovarském letišti i poslanec a krajský zastupitel Jan Bureš (ODS). „Letiště má mezinárodní status a vše probíhalo se souhlasem a za dozoru Řízení letového provozu České republiky,“ uvedl. Podle něho ministerstvo obrany a armáda při takových cvičeních většinou nestojí o medializaci, i když připustil, že někteří občané v této době mohli znervóznět. Věnoval se i vojenskému prostoru Hradiště, který by měl podle něho být na cvičení vojsk více využíván. „Pokud by tady byla například ubytovací kapacita, znamenalo by to více pracovních míst a příležitostí pro místní občany,“ uvedl Bureš. Zároveň zdůraznil, že kraj by rád dostal karlovarské mezinárodní letiště do strategických plánů vlády a snadněji by tak mohl dosáhnout na dotace, z nichž by bylo možné například zafinancovat prodloužení letové dráhy.

Na nervozitu lidí, kterou zmínila Maříková, reagoval i zastupitel a bývalý dlouholetý senátor Jan Horník (STAN). „Nevidím nic špatného na tom, že na karlovarském letišti cvičili američtí a čeští výsadkáři. To rozhodně raději, než kdyby se zde z oblohy 21. srpna na letiště snesli výsadkáři Ruské federace,“ lakonicky uvedl.

Obě zastupitelky a poslankyně, Mračková Vildumetzová a Maříková, následně po vedení kraje požadovaly, zda by armáda mohla o případných vojenských cvičeních na karlovarském letiště občany předem informovat a před další akcí, aby vydala tiskovou zprávu. Usnesení k tomu ale zastupitelstvo žádné nepřijalo, i když hejtman Kulhánek přislíbil, že projedná, zda by to šlo. Podle námi oslovených vojenských odborníků se to ale nestane. „Osobně tomu moc nevěřím, protože výsadková armáda by měla operovat rychle a ne všem na očích, vyplývá to z podstaty věci a zvláště v dnešní době,“ uvedl jeden z nich.