Jak říká karlovarský realitní makléř Boris Šosman, takové nemovitosti bývají často postaveny na klíč, promyšlené do každého detailu na požadavek klienta. "Proto je jejich prodej poněkud komplikovanější. Pokud se taková nemovitost prodává, často se cena vyšplhá do desítek milionů korun a prodávající musí počítat s tím, že obchod se může často táhnout dlouhé měsíce a možná i roky, než se najde kupující se stejnými požadavky a nároky," upozorňuje.

U takových nemovitostí se počítá, že kupující nebude chtít další investice do úprav, ale rovnou mít možnost okamžitého užívání. "Důvodem, proč se někteří klienti zbavují tak luxusních nemovitostí nemusí souviset pouze s finanční situací, nebo jejich původem, ale jedním z důvodu může být ten fakt, že Karlovarský kraj, který převážně těžil z cestovního ruchu, je nyní v úpadku, a majitele, kteří podnikali právě v této oblasti, odcházejí do jiných regionů, kde si opět pořizují podobné objekty. Ceny takových nemovitosti si často drží hodnotu. Majitelé bývají velmi movití a často nepotřebují rychlé finanční prostředky. To jen ve výjimečných situacích, kdy potřebují refinancování jiných objektů nebo podniku. To pak může vést ke snížení kupní ceny. I vzhledem k vysokým cenám, i tyto objekty nacházejí nové majitele, ale nejde to vždy tak rychle jako u standardních nemovitosti. Náš kraj je velmi krásný a známý ve světě, proto plně věřím, že i takové nemovitosti v našem kraji najdou investory se západních, nebo dokonce z asijských zemí, kteří po covidových omezeních znovu začínají cestovat a spousta z nich se začíná poohlížet po nemovitostech právě v Evropě a Česká republika je mezi nimi velmi populární," říká makléř.

Nyní například prodává za desítky milionů korun luxusní vilu v Karlových Varech, která je velkoryse zařízená exkluzivním nábytkem italské rodinné firmy Mobil Deri. "Veškerý nábytek a zařízení je velmi kvalitní. Vila byla provedena velice precizně a tomu odpovídá i cena. Dům je navíc postaven na pylonech, aby odolal případnému zemětřesení. Takových nemovitostí se v Česku najde jen skutečně velmi málo," dodává Šosman. Ve vile se nachází velkorysá pracovna a lobby místnost s kulečníkem a vstupem na zahradu. Součástí je pečlivě udržovaná slunná zahrada s altánem, krytým bazénem a saunou.

Za desítky milionů korun je nyní k mání od společnosti Carlsbad Reality honosná vila v ulici K Lukám v karlovarských Rybářích. I ta má bazén a zahradu, a to dokonce doplněnou o barokní sochy. "Vila je příkladem luxusu a kvality. Luxusní stavební a dokončovací materiály: dubové a třešňové parkety, nástěnné a stropní malby, eurookna s dvojitým zasklením, nástěnné závěsy s dekorativními hedvábnými stěnovými panely, které podtrhují luxus a sofistikovanost interiéru. Vila se prodává zařízená exkluzivním luxusním nábytkem značky Theodore Alexander. Upravená zahrada a kompozice starožitných mramorových soch vytvářejí soukromí a klid. Na dobře upraveném pozemku je altán a domek na zahradní nářadí. Vstup na pozemek je obložen zámkovou dlažbou. V přízemí vilu představuje hala s majestátním schodištěm," píše se v inzerátu společnosti Carlsbad Reality.

Podle jejího majitele Evgenije Kamaletdinova jde o rusky mluvící klienty. "Za dům dostali nabídku třicet milionů, ale to je pro ně málo, protože jde o opravdu luxusní nemovitost, která je velmi draze vybavena," říká Kamaletdinov, jehož společnost dále nabízí na Zámeckém Vrchu například třípatrovou budovu se 6 apartmány za téměř 19 milionů korun. I tento dům je vybaven luxusním nábytkem a technikou.

V nabídce karlovarských realitních kanceláří figuruje i bývalé letní sídlo papežských nunciů - velvyslanců Vatikánu, vila na Palackého náměstí. Jde o čtyřpodlažní rezidenční vilu "PAX " z třicátých let minulého století. "Podle dochovaných historických pramenů tento objekt postavil nuncius arcibiskup Petrus Ciriac, který byl později jmenován kardinálem. Během 2. světové války a i po ní, v období totality, zůstala rezidenční vila v majetku Svatého stolce - Vatikánu. Po sametové revoluci byla prodána Královské kolegiální kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Poté ji získala soukromá společnost," informují makléři k této nabídce. Villa Pax prošla náročnou rekonstrukcí a v současné době je na prodej za 41 milionů.