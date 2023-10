Řidiči z Karlových Varů budou už za pár týdnů vystaveni další zkoušce trpělivosti, a to stále nepřicházejí na řadu ty největší dopravní komplikace. Ty nastanou až napřesrok, až se uzavře Chebský most.

Karlovarské řidiče čeká zkouška ohněm. Na týden se uzavře přejezd v Tuhnicích | Video: Kopecká Jana

O tom, jak funguje doprava ve městě díky zachovalému provozu jen na jedné straně břehu Ohře, se přesvědčí motoristé v druhé polovině listopadu. Na týden se totiž zcela uzavře železniční přejezd v Tuhnicích, kde se přestavuje od poloviny července křižovatka ulic Západní a Šumavská a od té doby mají vlaky na této trati výluku.

Doprava se v Karlových Varech rozděluje na pravobřežní a levobřežní tepny. Stejně jako je důležitá levobřežní, která vede přes Rybáře a nebo po průtahu, stejnou důležitost má i ta pravobřežní přes Západní ulici procházející Tuhnicemi. Jenomže zatímco mají v prvém případě lidé k dispozici dvě dopravní alternativy, ve druhém je to jen jedna, která vede právě přes železniční přejezd.

Zdroj: Kopecká Jana

„Přesná data uzavírky Západní ulice ještě nemáme. Správa železnic koordinuje svůj postup také s naší stavbou na křižovatce ulic Západní a Šumavská tak, aby to bylo technicky proveditelné. Jedno je jisté, že to bude někdy v druhé polovině listopadu, a že železniční přejezd bude nějakou dobu zcela uzavřen, a tedy Západní ulice průjezdná z obou stran pouze k němu, objížďka bude muset vést pravděpodobně přes Tuhnický most na průtah a přes Chebský most zpět. Na průtahu by tou dobou už neměly být žádné práce,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Mluvčí Správy železnice Dušan Gavenda měl už konkrétnější informace. „Práce na samotném železničním přejezdu jsou naplánovány v závěru výluky traťového úseku. V návaznosti na rekonstrukci nedaleké křižovatky máme zažádáno o silniční uzavírku v místě přejezdu v termínu od 19. do 28. listopadu,“ informoval mluvčí Správy železnic s tím, že v současné době probíhají práce na obnově traťového úseku Karlovy Vary–Doubí–Karlovy Vary Dolní nádraží. V úseku dojde k výměně železničního svršku, opravám železničního spodku a mostních staveb. Výluka má podle plánu skončit 30. listopadu.

Řeka Ohře ukrývala u Tuhnic mrtvolu. Jde o další tragédii za poslední roky

Železniční přejezd v Tuhnicích se dočká v rámci obnovy provozu lepší technologie. „Přejezd projde po stavební stránce kompletně opravou a bude vybaven technologií, která zajistí dlouhodobou stabilitu a kvalitu přejezdové konstrukce. Součástí prací je i oprava přechodů pro pěší. Stupeň zabezpečení přejezdu se v rámci této akce nemění. Oprava návazných úseků pozemní komunikace nebo chodníků potom je v režii města,“ uzavřel mluvčí Gavenda.

Přestavba křižovatky byla rozdělena do několika etap. Skončit má 27. listopadu, kdy se zprovozní i nové odbočovací a připojovací pruhy.