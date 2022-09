Mnohé základní školy v Karlových Varech přivítají své strávníky v novém školním roce se zdraženými obědy. Kvůli nárůstu nákladů. Jak redakce Deníku zjistila, nejméně půjde zatím o pět korun. A to například na Základní škole Poštovní v Tuhnicích, kam chodí zřejmě nejvíce dětí z Karlových Varů. Větší nárůst cen by se totiž podle ředitele tuhnické školy Karla Fialy mohl minout účinkem.

"Půjdeme přibližně o pět korun nahoru. Kdybychom zdražili více, děti se nám z obědů začnou ve velkém odhlašovat, což by mohlo mít větší ekonomické dopady, než kdybychom nezdražovali vůbec. Strávníků by bylo méně, čímž by dostatečně nepokryli náklady. Musíme postupovat opatrně a být vůči rodičům, kteří to v této době nemají rozhodně jednoduché, ohleduplní," vysvětloval ředitel Fiala.

Základní škola Krušnohorská na Růžovém Vrchu už informace o aktuálních cenách za obědy vyvěsila na svých webových stránkách. "Zdražili jsme o pět až devět korun podle toho, o jak velké děti jde. Rodiče žáků v první až čtvrté třídě si za obědy v novém školním roce zaplatí 35 korun, od páté do osmé třídy 37 a v posledním devátém ročníku pak 41 korun," informoval ředitel základní školy Jiří Šrámek.

Rodičů dětí, které navštěvují Základní školu dukelských hrdinů, mohou naopak zůstat v klidu. "Ceny obědů zůstávají zatím stejné, zdražení vidíme spíše až od 1. ledna. Zatím totiž nejsme schopni spočítat, o kolik bychom měli navyšovat vzhledem k tomu, jak se ceny neustále vyvíjejí. Potřebujeme si k tomu udělat pořádnou kalkulaci nákladů," konstatovala ředitelka školy Eva Doušová.