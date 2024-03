„Jediný, kdo si stěžuje, je paní Schmidtová, a to opakovaně. Mně to přijde z její strany jako konkurenční boj,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). „Tvrdí, že město na trzích zvýhodňuje cizí podnikatele a ne ty místní. Ty organizuje městská společnost KV City Centrum, ne město. Co vím, tak si na paní Schmidtovou stěžovali ostatní stánkaři z vánočních trhů,“ pokračuje primátorka. Podnikatelka měla údajně kritizovat sortiment ostatních stánků.

Ta se brání, že to není pravda. „Konkurenci jsem nepomlouvala. Zákazníci, kteří si u mě během vánočních trhů koupili langoše, je chválili a vyzdvihovali nad těmi, co zakoupili u jiného stánku. Jeden z nich to pak komentoval na trzích i nahlas, ale za to já nemohu,“ kontruje podnikatelka. Je toho názoru, že se dostala na černou listinu pořadatele proto, že upozorňuje na různé nešvary, a to nejen v souvislosti s trhy, ale třeba i s hospodařením s městskými financemi. „Jsem nežádoucí. V posledních letech jsem měla problém se na trhy dostat, od covidu místní vystřídali přespolní, třeba z Příbrami. Na letošní velikonoční už jsem stánek nedostala. Hlavně že zde mohou prodávat právě trhovci z Příbrami. Stále trvám na tom, že jsou preferováni přespolní před místními,“ poznamenává Schmidtová.

To si myslí i další podnikatelka, kterou redaktoři Deníku oslovili, nepřála si být na rozdíl od Schmidtové ale jmenována. Redakce tak nebude zveřejňovat ani sortiment, který nabízí. „V jiných městech to chodí tak, že si radnice své místní trhovce předcházejí, a takto to v Karlových Varech rozhodně nechodí. To, že by si na paní Schmidtovou stěžovali ostatní prodejci, slyším poprvé. Nikdy jsem nic takového nezaregistrovala a vlastně tomu ani nevěřím. Ona je jedna z mála, která se nebojí se ozvat,“ přidává se na stranu trhovkyně další obchodnice.

„Byla jsem svědkem jedné scény, kdy k paní Schmidtové přišla jedna opilá zákaznice a začala vykřikovat něco nechvalného na její langoše. Paní Schmidtová se pak jen bránila, ale ne rozhodně tak, že by kritizovala konkurenci. Měla plné právo se ozvat,“ uvádí jedna z dalších podnikatelek, která prodávala na vánočních trzích.

Ředitelka městské společnosti KV City Centrum Simona Vránová ale také tvrdí, že Schmidtová kritizuje konkurenci. „A stánkařům se to samozřejmě nelíbí. Proč nebyla vybrána na velikonoční trhy? Protože má KV City možnost svobodného výběru. Rozhodně to ale není kvůli tomu, že by si paní Schmidtová stěžovala. Máme zkrátka hodně zájemců a můžeme si tak vybírat, kdo nám bude na trzích prodávat. Co bereme při výběru trhovců v úvahu? Nabízený sortiment a jak jsme s jejich fungováním spokojeni. Ano, trhovci z Příbrami dostali na velikonočních trzích tři místa,“ vysvětluje Vránová. Podle ní nemůže městská společnost při obsazování stánků místní podnikatele před přespolními upřednostňovat. „To by pak byla diskriminace,“ uzavírá ředitelka KV City Centrum.