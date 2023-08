Jak se navíc v malém průzkumu Deníku ukázalo, hitem poslední doby je podávání informací o aktuální nabídce prostřednictvím sociálních sítích. Prodejci se shodují, že lidé díky facebooku nebo instragamu vědí, že mají právě tu jejich oblíbenou.

A jak se také během reportáže potvrdilo, nejoblíbenější verzí je stále vanilková zmrzlina. Podstatnou roli podle zmrzlinářů hraje ve výběru příchutě počasí. Pokud je totiž horko, lidé se raději osvěží citronovou zmrzlinou nebo nějakou jinou ovocnou, pokud teploty klesají, favority se stávají smetanové varianty.

Vůbec nejdůležitější faktorem pro prodejce zmrzliny je ale umístění jejich stánku. Zatímco například Polarpoint, který už čtvrtým rokem funguje v Tašovicích u oblíbené cyklostezky, prodá za pěkného počasí i 300 porcí, zmrzlinárna Karibik u tuhnického Meteoru jen stovku.

„Když jsme v roce 2019 začínali, chtěl jsem prodávat zmrzlinu, kterou jen tak někdo v Karlových Varech nemá. Mám rád Opočno, ale toho bylo ve městě už hodně. A tak jsem ochutnával jiné výrobce, z nichž nakonec vyhrála Adria Gold, osvědčená česká zmrzlina. Stal jsem tak průkopníkem této značky na západě Čech,“ vzpomíná provozovatel stánku v Tašovicích Marcel Röschel.

Vzhledem k tomu, že stánek navštěvují hodně místní, příchutě se snaží denně obměňovat. Nejoblíbenější je retro vanilka. „Přidává se do ní skutečný vanilkový lusk, proto je tak dobrá. Vyhledávanou kombinací je čokoláda s višní, hodně lidem chutná mango, ale třeba i slaný karamel. Výrobce nabízí mnoho příchutí, my vybíráme spíše ty klasické. Když je pěkně, natočíme i tři sta zmrzlin denně. Když je ošklivo, jako právě teď, je to třeba jen třicet,“ říká podnikatel, který je právě jedním z těch, jenž své zákazníky o denní nabídce informuje prostřednictvím sociálních sítí.

To praktikuje i Renata Meierová Kemrová, která od letošního března provozuje solnou jeskyni s barem a cukrárnou vedle tuhnického Meteoru. Zařízení odkoupila po předešlém majiteli, který ho vedl 12 let. I když je poněkud mimo hlavní a strategické cesty, jeho výhodou je naopak sousedství mateřské školy. „Rozdíl v počtu zákazníků záleží samozřejmě na tom, zda je školní rok nebo ne,“ konstatuje podnikatelka a pokračuje: „Nabízíme dvě příchutě. Stabilně je to vanilka, druhá bývá většinou ovocná, dnes máme například slaný karamel. V poledne naši zákazníci díky sociálním sítím vědí, jakou zmrzlinu právě máme.“

I ona stejně jako tašovická konkurence začínala jako naprostý zmrzlinový laik. „Neměla jsem žádné zkušenosti. Nakonec jsem zvolila A je to, složení od jednotlivých výrobců je ale hodně podobné,“ dodává.

Sociální sítě ke sdělení nabídky sice nepoužívá prodavačka zmrzliny Renata Donatová ze stánku na adrese Moskevská 2 (vedle bývalého Čedoku), ale své stálé zákazníky také informuje, a to prostřednictvím SMS. „Jsme tu už 15. rokem a stále je u nás nejoblíbenější vanilková, pak asi pistáciová,“ uvádí prodavačka. „My máme rádi nescafé, černý rybíz a také pomeranč,“ říká věrná zákaznice Iveta Sokolová.

Jak ale Renata Donatová konstatuje, letošek je hodně slabý. „A je slabší i než covidové roky. Když je hezky, prodáme takových 250 porcí, když je ošklivo, tak jen 60, v průměru to je kolem 140. Stále máme Opočno a měnit ho nebudeme, protože zákazníci jsou na něj zvyklí. A i když už letos třikrát zdražil, my si stále držíme stejnou cenu,“ uvádí prodavačka z Moskevské ulice.

Hned naproti působí nejstarší zmrzlinárna v Karlových Varech, Jadran, která tam sídlí už od roku 1991. „Měli jsme nejdříve rodinnou cukrárnu v Chorvatsku. Kvůli občanským nepokojům jsme skončili v Česku a v Karlových Varech si otevřeli novou provozovnu. Veškerá zmrzlina je naší výroby, nepoužíváme žádné prášky ani chemie. Proto stále preferujeme jako jedni z mála kopečkovou zmrzlinu,“ říká majitel Bekiri Berzat. Nejraději u něj mají lidé čokoládovou příchuť. Záleží na počasí, když je horko, prodává se nejvíce citronová, když je chladno, tak například cookies. „Experimenty neděláme, prodáváme klasiku. Denně u nás obsloužíme i tři sta lidí,“ dodává podnikatel. Že je cookies v kurzu, byli důkazem manželé Zemanovi. „Tato příchuť je naše velmi oblíbená. Chodíváme sem celkem pravidelně,“ svěřují se Karlovaráci.

Svou vlastní zmrzlinu si vyrábí i cukrárna Gelato z Rybář, která tam působí od roku 2019. U zákazníků tam dominuje čokoládová, místní výrobci se ale nebojí experimentovat. „Hodně oblíbenou je také vanilka a jahoda. Ale prodáváme i mix hruška s Becherovkou, nebo mandarinku s bazalkou. Recepty vymýšlím sám,“ prozrazuje vrchní zmrzlinář Josef Matouš.

Každý den nabízí zákazníkům osm příchutí. Vždy ráno se rozhodne, jaká bude aktuální nabídka. Výborným pomocníkem je mu kombinovaný stroj na zmrzlinu. Každá zmrzlina je umístěna ve své vlastní nádobce a pohání ji šlehač. „Kombinuje tak výrobník a výdejník najednou. Hlavně dokáže zmrzlinu uchovat stále ve fresh podobě,“ uzavírá zmrzlinář.