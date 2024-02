Závada na přivaděči teplé vody, kterým zásobuje SUAS Group Sokolovská uhelná tisíce domácností ale i stovky institucí, tedy školy, hotely úřady i firmy, v Karlových Varech, Chodově a Nové Roli, se nedaří jednoduše odstranit. Proto je stále pozastavená dodávka teplé vody. Odstávku přitom karlovarský magistrát hlásil od středy 7. února 20.30 do čtvrtka 8. února 6 hodin ráno. Ani v 10 hodin dopoledne ovšem teplá voda netekla.

"Na závadě jsme pracovali záměrně během noci, abychom co nejméně omezili odběratele. Bohužel se nám to nedaří opravit, hledáme příčinu. Ještě jsme se s tím nesetkali. V tuto chvíli nedokáži odhadnout, kdy teplá voda opět poteče. Pevně věřím, že to bude ještě během dopoledne," uvedl ve čtvrtek krátce po 10. hodině Roman Miarka, prokurista Karlovarské teplárenské, která teplo distribuuje. Jak dodal, k havárii došlo na přivaděči mezi Vřesovou a Chodovem.

Jak následně doplnila mluvčí SUAS Group Jana Pavlíková, horkovod už se začal plnit. "Předpokládáme, že do hodiny by se mohl provoz obnovit," reagovala Pavlíková, která ale dodala, že jejich společnost v informaci o odstávce uváděla čas ve čtvrtek v 9 hodin, kdy odstávka měla skončit.

K podobné odstávce během letošní topné sezóny došlo přitom už dvakrát. Podle Miarky to není zcela standardní. Poprvé to bylo na přelomu listopadu a prosince, kdy se jednalo o odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči. Lidé zůstali bez tepla a teplé vody od večerní 20. do 7. ranní hodiny. Následně to pak bylo v noci ze 4. na 5. ledna, kdy došlo k přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie na tepelném napaječi ze Sokolovské uhelné.