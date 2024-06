Povodí Ohře začalo s odpouštěním vody z nádrží Skalka a Jesenice preventivně už v úterý. Ohře by mohlo v Karlových Varech kulminovat v sobotu ve 20 hodin.

Řeka Ohře u karlovarského Meandru v pátek odpoledne. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Opravdu velmi intenzivní srážky hlásí na sobotu pro západní Čechy meteorologové. Ty můžou pochopitelně vyvolat nemalé komplikace. Situace podle Jana Sulana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni (ČHMÚ) bude ale zřejmě horší v Plzeňském kraji než v tom Karlovarském.

Jak upozorňuje jeho kolega z Ústí nad Labem Radovan Kotek, který má na starosti hydrologii, řeka Ohře má dosáhnout prvního povodňového stupně. „Aktuální modely v tuto chvíli ukazují, že Ohře bude v Karlových Varech kulminovat v sobotu v osm hodin večer,“ informoval Kotek v pátek krátce po poledni.

„Předpovědi meteorologů nepodceňujeme, proto jsme už v úterý začali odpouštět vodu z nádrží Skalka a Jesenice, čímž získáváme prostor, abychom povodeň byli schopni transportovat,“ hlásila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. „Momentálně odpouštíme pětadvacet kubíků za vteřinu, což je pětkrát více vody než ve standardním období. Do nádrží naopak přitéká nyní třikrát více vody než běžně,“ pokračovala.

Podle meteorologa Sulana má nejvydatněji pršet v sobotu dopoledne. „Na toto období předpovídáme trvalý déšť, který může ještě sílit, půjde o intenzivní srážky, jež může doplnit ještě bouřka. Odpolední hodiny by měly přinést také déšť, který už ale nemusí být trvalého charakteru. Problém na Karlovarsku je v tom, že půda už je zde po nedávných srážkách nasycená vodou a už ji nemusí přijímat. Vedle tak zvýšených hladin řek hrozí i komplikace v souvislosti právě s nasycenou zemí, kde už v tuto chvíli na některých místech voda stojí,“ upřesnil plzeňský meteorolog.

Ačkoliv se na Karlovy Vary opět blíží velká voda, zvedací most na Meandru zůstane opět dole. Technici se ho pokoušeli zvednout ve čtvrtek. „Technika opět selhala,“ konstatoval mluvčí radnice Jan Kopál.

Mobilní lávka u Meandru v Karlových Varech zůstala dole i při velké vodě vloni o Vánocích:

Zdroj: Ota Řezanka

Most u volnočasového areálu Meandr zůstal dole totiž i během vánočních povodní, protože ho město nestačilo včas zvednout. Když se pak blížila další velká vlna, Karlovy Vary se ho preventivně pokoušely vyzdvihnout, ale přestala fungovat technika. Tři pokusy nevyšly a technika následně prošla zdárnou opravou. „U hydraulického zařízení, které slouží ke zvedání lávky, jsme na přelomu roku zjistili závadu, kvůli které se lávku opakovaně nepodařilo zvednout. Nedošlo tím naštěstí k žádné škodě, zvýšená hladina Ohře nedosáhla lávky ani při kulminaci na třetím stupni během vánočních svátků. Zajistili jsme opravu zařízení u odborné firmy a na začátku března jsme zvedání úspěšně odzkoušeli,“ vysvětloval mluvčí magistrátu a dodal: „Ve čtvrtek jsme v reakci na výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu začali opět lávku zvedat, ale zařízení znovu selhalo. Urychleně jsme požádali servisní firmu o řešení, v pátek dopoledne se dostavil servisní technik, ale zjištěné závady není možné opravit na místě. Servisní firma bude muset zařízení odvézt k opravě. V tuto chvíli nejsme schopni lávku zvednout. Naštěstí podle předpovědi meteorologů by Ohře měla zůstat pod druhým stupněm povodňové aktivity, lávka ve své běžné poloze by neměla znamenat žádné nebezpečí.“

Poslední dny jsou hodně deštivé. Pověstná Medardova kápě připadá ale až na 8. června. „Domnívám se, že toto Medard není, protože toto není typická monzunová situace, která provází Medard,“ uzavřel Sulan.