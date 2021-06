Už 31 let působí ve funkci starosty Vojkovic Luboš Garaj. Společně s Janem Horníkem (Boží Dar) jde tak už o jediné dva poslední starosty na Karlovarsku, kteří stojí v čele úřadu od prvních komunálních voleb po revoluci, tedy od roku 1990.

STAROSTA VOJKOVIC LUBOŠ GARAJ | Foto: Deník/ Jakub Kopřiva

„Ještě v roce 2019 nás bylo sedm starostů, co tu byli od revoluce. Teď jsme zůstali poslední dva, co to vydrželi tak dlouho,“ říká vojkovický starosta. Zatím neví, zda bude opět kandidovat už příští rok, protože je na to ještě dost času. „Ale asi bych byl rád. Rád bych dokončil práce, co jsou rozdělané,“ poznamenal.