Hned za ním se umístil ekonom a publicista Igor Adamovič, předseda karlovarské Místní organizace TOP 09. Následují je Sylvie Kunešová, Petr Kulda, Michaela Bečková a Martin Růžek. Další místa na kandidátní listině budou zveřejňována průběžně. "O čelných kandidátech pro komunálních volby se TOP 09 v Karlových Varech shodla jednohlasně," zdůraznil Lukáš Otys. A zároveň poděkoval za projevenou důvěru vést TOP 09 do komunálních voleb v krajském městě. "Jsem velkým podporovatelem naší vládní koalice SPOLU a věřím, že se nám podaří s partnery z ODS a KDU-ČSL konstruktivně domluvit na pokračování této úspěšné koalice i v Karlových Varech," uvedl Otys k rozhodnutí karlovarské TOP 09, jež se v Karlových Varech jednoznačně přiklání k pokračování koalice SPOLU (tedy ODS, TOP09 a KDU-ČSL) i na komunální úrovni. Igor Adamovič, kandidát do zastupitelstva, upřesnil, že stejně jako v parlamentních volbách nejde pouze o vítězství případné koalice či TOP09. "Nejdůležitější je nezbytně potřebná změna. A to pro nás, pro Karlovy Vary i celý kraj. Tuto změnu a vývoj v plnohodnotné krajské město se budeme snažit iniciovat nejen s našimi budoucími koaličními partnery, ale ve spolupráci se všemi relevantními politickými stranami a místními hnutími,“ doplnil.