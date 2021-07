Signatář Charty 77 Mirek Hricenko z Karlových Varů, kterému by v září bylo 65 let, zemřel 26. června v Sydney. Informoval o tom Jiří Gruntorád z Karlových Varů.

Mirek Hricenko v roce 1977 držel hladovku za propuštění Ivana M. Jirouse, v roce 1979 podepsal petici za uvězněné členy VONS a pak byl vystěhován ve známé akci Asanace. Usadil se v Austrálii. „Žil už sám, byl vdovec. Jeho manželka zemřela před několika lety a děti neměli. Měl jenom mladšího bratra Ivoše, který se o něj staral do poslední chvilky. Zdraví mu začalo selhávat vloni, byl převezen do domu s pečovatelskou péčí a tam i zemřel. V Austrálii mají přísný covidový lockdown, takže veřejný pohřeb se nekonal. Byl to moc milý a příjemný kluk a fajn kamarád. V Čechách byl od roku 1989 dvakrát, moc se mu sem pak už nechtělo,“ uvedl Gruntorád. Dodal, že Mirek Hricenko se živil v Sydney jako malíř pokojů.