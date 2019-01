Karlovy Vary – Doslova ze startovních můstků. Tak včera skočil karlovarský festival do vod dalšího ročníku. V pátek byl v Karlových Varech zahájen 47. ročník slavnostní filmové přehlídky.

Show bratrů Cabanů byla opět strhující. Sedmačtyřicítku nechali autoři slavnostní show, bratři Cabanovi, odpočítat přímo na plátně. Pak už pomyslní závodníci alias tanečníci „vpluli" do svých drah. Iluze bazénu – vytvořená na scéně, plátně i ve zvuku a pomocí plavců snášejících se na lanech a ilustrující tempa ve vodě – byla dokonalá. Bratři Cabanovi znovu ukázali, že mají scénické invence dost.

Oscarová herečka a český prezident

Elegantní Helen Mirren, herecká ozdoba prvního dne, přijela s manželem do Puppu už odpoledne a večeru dala šmrnc, jaký se na britskou celebritu sluší. Z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky převzala Křišťálový glóbus za celoživotní přínos filmu, ceremoniálu přihlížel i prezident Václav Klaus s manželkou Livií.

Na festival v pátek dorazil i maďarský režisér István Szabó, který tu uvede film, v němž si Helen Mirren naposledy zahrála – Za zavřenými dveřmi. Herečka se v sobotu na festivalu setká s novináři, její manžel Taylor Hackford se zúčastní debaty na téma Proč se kradou filmy?

Zlatou sošku získala až v 61 letech

Helen Mirren pochází z britsko-ruské rodiny, její otec se původně jmenoval Mironov a byl potomkem významné šlechty. Jeho předkové sloužili carovi jako diplomaté a vojevůdci. Rodiče chtěli mít z Helen učitelku, ta se však od vysněného herectví nenechala odradit. Už v mládí se stala členkou slavné Královské shakespearovské společnosti a od 60. let se objevovala ve filmu. Oscara získala až v jednašedesáti letech za ztvárnění Alžběty II. ve filmu Královna. Nominována byla také za role ve snímcích Šílenství krále Jiřího, Gosford Park a The Last Station.