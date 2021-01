Doposud 67 % putovalo do státní pokladny a 33 % dostávaly obce, v jejichž katastru probíhá těžba hnědého uhlí. Nově by ale s prostředky z těchto poplatků mohly počítat také dotčené kraje, a to ve výši 37 %. Obcím by zůstal podíl 33 % a zbylých 30 % by obdržel stát. Pozměňovací návrh vzešel z Podvýboru pro regiony v transformaci.

„Úpravou zákona by Karlovarský kraj získal do rozpočtu navíc zhruba 45 milionů korun ročně. Sousední Ústecký kraj by pak dostával přibližně 180 milionů korun ročně. Z hlediska státní kasy to nejsou nijak obrovské peníze a zbytek republiky si myslím ani nevšimne, že takové částky ve státním rozpočtu nebudou. Navíc v souvislosti s útlumem těžby budou tato čísla postupně klesat. Na druhou stranu v krajích, odkud tyto peníze pocházejí, se za ně dá pořídit mnoho dobrého pro jejich obyvatele,“ okomentoval přínos pozměňovacího návrhu senátor za Sokolovsko Miroslav Balatka, předseda Podvýboru pro regiony v transformaci. „Tento nový způsob přerozdělování peněz navíc považuji za mnohem spravedlivější. V případě úhrad za černé uhlí nebo plyn totiž odchází do státní kasy pouze 25% a podíl v rozsahu 75 % končí v regionech,“ doplnil senátor.

Snahou Senátu je, aby v uhelných krajích zůstala větší část z úhrad, které platí těžaři za vydobytý nerost. Nyní z více než půl miliardy korun ročně putuje do státní kasy 67 %. Nově by tomu ale bylo naopak a 70 % z poplatku by zůstávalo tam, kde těžba zanechává stopy na krajině a životním prostředí.

„Senát vnímá, že tyto kraje jsou dlouhodobě přehlíženy a doplácí v mnoha oblastech na to, že byly a jsou špinavým energetickým zdrojem pro velkou část republiky. Proto jsem velice rád, že náš pozměňovací návrh, který byl podán Přemyslem Rabasem na Podvýboru pro regiony v transformaci, plénum drtivou většinou schválilo. To znamená, že nyní poputuje zákon zpět do Sněmovny k dalšímu projednání. A já doufám, že i poslanci pro takto upravený zákon zvednou ruku,“ poznamenal Miroslav Balatka.

Pozměňovací návrh předložili senátoři Přemysl Rabas (SENÁTOR 21), Miroslav Balatka (STAN), Tomáš Czernin (TOP 09), Zbyněk Linhart (STAN), David Smoljak (STAN) a Petr Orel (SZ).