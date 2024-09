Karlovarsky kraj - Pro Karlovarský kraj aktuálně platí nižší riziko. Přesto se HZS Karlovarského kraje připravuje na možné mimořádné události stejně, jako ve zbytku republiky. Na uváděné období je zajištěné posílení početních stavů na operačním středisku, do pohotovosti se chystají příslušníci určení do štábu hasičů pro řízení případných událostí, jsou analyzované dostupné věcné prostředky, také je zrušena účast hasičů HZS Karlovarského kraje na všech společenských či jiných akcích, které se mají konat o víkendu. Zároveň budou kontaktovány jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jichž by se mohla jakkoliv dotknout nepříznivá meteosituace. Pokud se ta nejhorší situace Karlovarskému kraji vyhne, budou hasiči připraveni vyslat techniku i dostatek lidí na pomoc krajům, kde by to bylo potřeba.

Karlovarský kraj dnes očekává zataženou oblohu s místy slabým deštěm, který se během dne bude šířit z východu a jihovýchodu. K večeru se srážky stanou trvalejšími a vydatnějšími, přičemž na horách nad 1200 m mohou být sněhové. Denní teploty se budou pohybovat mezi 7 až 10 °C, na horách mezi 3 až 6 °C. Severozápadní vítr zesílí na 5 až 9 m/s, na horách až 13 m/s, s nárazy větru až 90 km/h. Na horách spadne během dne kolem 35 mm srážek.

Pokud jde o vodu, všude zatím normální stav.