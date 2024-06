Před pěti lety bylo v regionu v eurovolbách úspěšné ANO. Voliči zvolili Ondřeje Knotka. Ten letos kandiduje znovu. Lidé budou zástupce v europarlamentu vybírat 7. a 8. června ze 30 stran a hnutí.

Ondřej Knotek z hnutí ANO obhajuje už druhý mandát europoslance. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let, v České republice probíhají od roku 2004. Lidé volí europoslance, kteří se podílejí na tvorbě a schvalování legislativy nebo rozpočtu v rámci Evropské unie. V eurovolbách kandidují jak parlamentní strany, tak i menší politická uskupení, která v parlamentu zastoupení nemají. Voliči zvolí do europarlamentu 7. a 8. června 21 nových zástupců. Letos se o jejich hlasy bude ucházet třicet politických stran a hnutí, o devět méně než před pěti lety.

A zastoupení v nich má i přes dvacet kandidátů z karlovarského regionu. Z nichž pouze jediný, Ondřej Knotek z hnutí ANO, obhajuje už druhý mandát europoslance, zvolen byl už před pěti lety.

Ondřej Knotek: Evropa je hodně přeregulovaná

Až v polovině kandidátky ANO se objevují další jména adeptů na zvolení do europarlamentu. Petr Rozmajzl, projektový manažer z Chrastavy, je na 15. místě, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová osmnáctá a Martin Hurajčík, starosta Mariánských Lázní, kandiduje až z 28. místa.

Na dotaz, proč Ondřej Knotek z Mariánských Lázní kandiduje znovu, uvedl, že by rád dokončil práci, kterou v Evropském parlamentu začal, a domnívá se, že úspěšně. Tomu odpovídá i třetí místo na kandidátce ANO. „V Evropském parlamentu se zaměřuji především na energetiku, životní prostředí a oblast zdraví. Spoluzaložil jsem europarlamentní skupinu pro moderní genové terapie v Česku a působím ve Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Věnuji se také regionálnímu rozvoji. Předjednával jsem operační program Fond spravedlivé transformace zaměřený na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech, z něhož miliardy na obnovu území nyní mohou čerpat Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj," vyjmenoval Ondřej Knotek meritum své práce europoslance.

Skeptický je k zelenému, podle něj ideologickému šílenství a klimatickým nesmyslům. „Zajímá mě udržitelný cestovní ruch, do něhož lze zahrnout například lázeňství. Fond spravedlivé transformace současná koalice ve vedení Karlovarského kraje v čele se STAN poněkud vykostila, ale po roce, snad i díky mé intervenci, tito politici pochopili, že vyloučit z tohoto dotačního fondu střední a velké firmy v regionu je nesmysl. V rámci regionálního rozvoje jsem vyjednal půldruhé miliardy na investice do plynu, což středním a velkým firmám pomohlo," uvedl Ondřej Knotek.

Velmi činný byl i v době covidu, kde se mu s kolegy podařilo prosadit rozvolnění pravidel a strukturální prostředky EU v desítkách miliard nasměrovat do zdravotnictví a byznysu. Zdravotnictví a prevence vůči vzácným onemocněním vůbec je jeho parketa. Pomohl prosadit přeshraniční péči o nemocné a také uvolnění finančních prostředků EU pro vážně nemocné malé pacienty. „Pojišťovny by jejich léčbu založenou na genové a buněčné terapii celou uhradit nemohly. Jde o příliš mnoho peněz," vysvětluje europoslanec. Aby se tento plán, kdy se EU bude na léčbě těchto vzácných onemocnění částečně podílet, podařil, to vidí jako splněný sen. „V europarlamentu hájím zájmy všech regionů ČR, ale mým DNA je Karlovarský kraj a pomoc jemu," přiznal otevřeně.

I další chtějí uspět

V plejádě třiceti kandidujících stran a hnutí jsou zastoupeni kandidáti v Karlovarském kraji známí, ale i neznámí. Například za Levici kandiduje z třetího místa Vítek Prokop, čtyřiadvacetiletý student z Lokte, z prvního místa kandiduje za Klub angažovaných nestraníků dispečer Stanislav Pochman z Oloví, na kandidátce hnutí PRO Jindřicha Rajchla je na 15. místě manažer a bývalý karlovarský náměstek Michal Riško a za STAN/SNK zase kandiduje ze sedmnáctého místa konzultant Erich Kříž z Krásna.

Také Stačilo (KSČM, SNS a SD-SN) má v Karlovarském kraji své kandidáty. Z 21. místa kandiduje zemědělský expert z Lokte Zdeněk Jandejsek, za Hlas za uzákonění eutanazie a rovnoprávnost žen, za bezpečnost a spolupracující Evropu ze druhého místa chce oslovit Daniel Chlad, místostarosta obce Tři Sekery, a Mimozemšťané na kandidátku navrhli podnikatele Martina Jiráta z Nového Sedla. Na kandidátce KDU-ČSL, ODS a TOP 09 je na 23. místě politický analytik Jan Železný z Ostrova (ODS).