Ve volbách na nové pětileté období Češi zvolí 21 poslanců Evropského parlamentu z celkových 720. Voleb do Evropského parlamentu se letos zúčastní třicet uskupení, před pěti lety to bylo 39.

Jak informovala v pátek večer Lucie Mildorfová, krajská volební koordinátorka, volební účast mohla za první den dosáhnout přibližně 11 procent. „Účast je někde silnější, někde slabší. Nedá se říci, že by byla větší spíše ve městech než v menších obcích, je to různé," uvedla Mildorfová. Podle ní nedochází během voleb v kraji k žádným problémům.

