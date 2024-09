Nejen nedostatek lékařů, ale i veterinářů. To je další problém, který se snaží Karlovarský kraj řešit. Zvolilo proto už program, který se osvědčil, a to stipendijní podporu studentů, kteří se na veterinu hlásí či tento obor už studují.

Pro rok 2025 je na tento dotační program vyčleněno 480 000 korun. Roční stipendium činí 96 tisíc korun, ovšem může si o ně zažádat jen ten student, který souhlasí s dalšími podmínkami této finanční podpory. A to že do dvou let od ukončení studia začne zvířata léčit v Karlovarském kraji, a to po třicet hodin týdně. Podmínkou je také pohotovost, a to je jedna směna za osm týdnů. Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat jednu žádost. Maximální počet podpořených žadatelů je stanoven na pět. O případné výjimce z uvedeného počtu rozhodne rada kraje.

"Z naší diskuze s veterinární obcí, kdy se snažíme nastavit veterinární pohotovost v Karlovarském kraji, vyplynul jejich poměrný personální nedostatek. Zvolili jsme tedy, podobně jako u studentů lékařských fakult, program finanční motivace studentů tohoto oboru. Jde o stipendium na celou dobu studia, a to maximálně na šest let, nebo na jeho část, když se přihlásí už studující, a to ve výši 96 tisíc korun ročně. Podmínkou je, aby veterinář po stejnou dobu, jako čerpal podporu, působil v Karlovarském kraji," uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN, KOA). Podpořeni budou přednostně žadatelé, kteří mají trvalé bydliště na území Karlovarského kraje.

Pokud počet žádostí žadatelů tohoto studijního programu přesáhne limit pěti žádostí, bude proveden výběr formou losování, a to až do naplnění tohoto limitu.

Připravený program dotační podpory studentů veteriny už krajská rada schválila, ale ještě jej musí odsouhlasit krajské zastupitelstvo. V případě, že zastupitelstvo kraje pro dotační program schválí v rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2025 nižší částku, poměrově se pokrátí částka poskytnuté dotace u všech žádostí.

Podle informací hejtmanství nyní v Karlovarském kraji vykonává praxi přibližně 50 veterinářů.