Přibližně 350 milionů korun zůstalo z loňského rozpočtu Karlovarskému kraji. Podle exhejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové se jedná o rekordně nejvyšší přebytek.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„Výsledek hospodaření je přebytkový, a to byl plánován se schodkem 222 milionů korun. Také stav finančních zdrojů ve Fondu budoucnosti, kterými kraj zajišťuje převážně financování a předfinancování projektů, je vyšší přibližně o 200 milionů oproti roku 2018. Finanční situace kraje je tedy velmi dobrá, opět očekáváme volné finanční prostředky k rozdělení ve výši přibližně půl miliardy korun,“ uvedla Vildumetzová. Na účtech Karlovarského kraje bylo k 31. prosinci 1,742 miliardy korun, což je zatím rekordní zůstatek. „Považujeme to za velký úspěch a důkaz toho, že jsme při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 postupovali velmi obezřetně, během roku jsme bedlivě dohlíželi na to, aby nedocházelo k navyšování vynaložených prostředků, přitom jsme ale pokračovali v přípravách a realizaci plánovaných investičních akcí,“ vysvětlila.