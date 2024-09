„Vážím si každého z našich sportovců, kteří se na olympiádu kvalifikovali a mohli si vyzkoušet, jaké to je startovat pod olympijskými kruhy. To, že v celorepublikové konkurenci získali i cenné kovy, je pak pomyslnou třešničkou na dortu, protože to jasně dokazuje, že jejich příprava se ubírá správným směrem. Všem ještě jednou gratuluji k úspěchu a moc bych našim talentovaným sportovcům přál, aby jednou stanuli pod těmi skutečnými kruhy, které spojují nejen sportovní svět. Poděkování samozřejmě patří také trenérům, jež svým svěřencům věnují mnoho času, sil a snaží se je posouvat vpřed,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro oblast vzdělávání, školství, mládeže a tělovýchovy Jindřicha Čermáka obdrželi medailisté z Olympiády dětí a mládeže 2024 šeky s finanční odměnou a dárkové tašky s propagačními předměty Karlovarského kraje. Výše finanční odměny se odvíjela od umístění, za 1. místo to byl šek ve výši 10 tisíc korun, za 2. místo získali medailisté 5 tisíc korun a 3. místo bylo odměněno šekem ve výši 3 tisíce korun. V roce 2025 se uskuteční Olympiáda dětí a mládeže ve své zimní variantě a hostit ji bude Moravskoslezský kraj.

close info Zdroj: se svolením KÚ Karlovarského kraje zoom_in Oceněné děti a trenéři.

Ocenění sportovci:

Tereza Antošová, Atletika Ostrov, z.s.

1. místo, atletika, výška, kategorie mladší žákyně

Ema Trávníková, Triatlet Karlovy Vary

1. místo, atletika, 60 m, mladší žákyně a 3. místo atletika, štafeta 4 x 60 m, mladší žactvo mix

Klaudie Kašík, Shotokan karate klub Český Krumlov

1. místo, karate, kumite jednotlivci, dorostenky +52 kg

Kryštof Kvapil, Tělovýchovná jednota Slavia KV

1. místo, kanoistika, slalom, mladší žáci C1,1. místo, kanoistika, KAYAK CROSS, mladší žáci, 2. místo, kanoistika, sprint, žáci mladší K1, 2. místo, kanoistika, slalom, mladší žáci K1, 3. místo, kanoistika, sprint, mladší žáci C1

Ferdinand Andreovský, Triatlet Karlovy Vary

2. místo, atletika, 800 m, mladší žáci, 3. místo, atletika 4 x 60 m štafeta, mladší žactvo mix

Luisa Victoria Máj, Triatlet Karlovy Vary

2. místo, atletika, 800 m, mladší žákyně

Bajro Osmanovič, Karate Tygr klub Karlovy Vary

2. místo, karate, kata jednotlivci, starší žáci

Matěj Staša, SK KONTAKT Karlovy Vary

2. místo paraplavání, 100 m volný způsob, chlapci, 2. místo, paraplavání, 100 m P, chlapci, 2. místo, paraplavání, 100 m Z, chlapci, 3. místo, paraplavání, 50 m VZ, chlapci

Antonín Černý, SKOB Ostrov

2. místo, orientační běh, sprintová štafeta, žáci

Tomáš Podzimek, MLOK, TJ LOKOMOTIVA M. Lázně

2. místo, orientační běh, sprintová štafeta, žáci

Jakub Ritter, SKOB Ostrov

2. místo, orientační běh, sprintová štafeta, žáci 3. místo, orientační běh, sprint, starší žáci

Terezie Částková, Karate Tygr klub Karlovy Vary

3. místo, karate, kata jednotlivci, starší žákyně

Denis Tichota, Champions team Chodov

3. místo, karate, kumite jednotlivci, dorostenci -60kg

Alžběta Levová, SKP Union Cheb

3. místo, atletika, 60 m, starší žákyně

Jakub Korellus, Triatlet Karlovy Vary

3. místo, atletika, 4 x 60 m štafeta, mladší žactvo mix

Dominika Krbcová, Triatlet Karlovy Vary

3. místo, atletika, 4 x 60 m štafeta, mladší žactvo mix

Ocenění získali také trenéři, kteří sportovce trénují po celý rok na úrovni sportovních klubů, a jejichž svěřenci se v rámci ODM umístili na 1. – 3. místě.

Eva Zekuciová, Atletika Ostrov

Anna Zekuciová, Atletika Ostrov

Lucie Markusková, Triatlet Karlovy Vary

Miloslav Novák, SKP Union Cheb

Václav Triner, Triatlet Karlovy Vary

Pavel Kašík, Shotokan karate klub Český Krumlov

Miroslav Boguský, Champions team Chodov

Jan Ruth, Karate Tygr klub Karlovy Vary

Gabriela Kvapilová, Tělovýchovná jednota Slavia Karlovy Vary

Štěpánka Řehořková, SK Kontakt Karlovy Vary

Jakub Voráček, SK Kontakt Karlovy Vary

Lumír Urbánek, SKOB Ostrov

Petr Ševčík, SKOB Ostrov

Jana Bartošová, MLOK TJ Lokomotiva Mariánské Lázně